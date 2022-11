Vox y Podemos plantan a Ayuso en su acto en defensa de las mujeres de Irán

Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Isabel Díaz Ayuso organizó en la Puerta del Sol un acto en defensa de los derechos de las mujeres iraníes, con el objetivo también de mostrar su solidaridad con la lucha que han emprendido en las últimas semanas con manifestaciones y reivindicaciones por todo Irán.

Pero no hubo unidad. Dos grupos se descolgaron de este homenaje siendo los dos grandes ausentes. Vox y Unidas-Podemos decidieron no acudir a este homenaje. Desde la formación dirigida por Rocío Monasterio explicaron que no acuden a estos actos porque "se atenta contra la presunción de inocencia, criminaliza a la mitad de la población y olvida a las víctimas de violencia como niños, hombres y ancianos". "En Vox creemos que la violencia es violencia independientemente del sexo y condenamos todo tipo de violencia".

Por su parte, desde Podemos califican de "incoherente" que la presidenta madrileña organice este evento después de las declaraciones del PP durante los últimos días sobre la ley del sólo sí es sí.

Fuentes del partido, consultadas por Europa Press, consideran que se están "atacando los derechos" y libertades de las mujeres, y califican de "hipócrita" celebrar un acto al tiempo que se insulta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y las políticas de este ministerio. Sí asistirán a las convocatorias de las organizaciones del movimiento feminista este 25 de noviembre "para defender los derechos y libertades fundamentales de las mujeres".

"Debemos prestigiar las instituciones"

"La defensa de la mujer no puede caer en el enfrentamiento y contra la convivencia de todos. Por eso, debemos prestigiar a las más altas instituciones del Estado: al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Social o el propio derecho penal", afirmó Ayuso en su discurso.

Quien sí entró de lleno, en el contexto de este acto, a valorar los acontecimientos de los últimos días fue el portavoz parlamentario de los populares. Para Pedro Muñoz Abrines "es evidente que en España las cosas no van bien: tenemos un ministerio que se dedica a la política de la confrontación y de la cancelación y hemos visto como según entidades internacionales, España ha pasado del quinto puesto en nivel de igualdad al decimoquinto".

"Es imprescindible que desde el Gobierno de España se produzca una sincera y profunda rectificación de las medidas legislativas y políticas que están defendiendo hasta ahora", afirmó el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea, quien se mostró sorprendido por "el cinismo y la incoherencia de Podemos, que dice defender una política pero después no acude a actos como este aludiendo a una excusa desde luego incomprensible".

Además, Abrines aludió a la polémica suscitada tras las palabras de la diputada de Vox, Carla Toscano, contra Montero. "Mucho peor que un insulto es que los violadores puedan salir a la calle".

