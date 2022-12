El extraño movimiento realizado por Vox hace más de una semana sigue coleando en la Asamblea. El grupo dirigido por Rocío Monasterio ha decidido presentar un escrito ante la Mesa solicitando que reconsidere su postura y acepte sus enmiendas a los Prepuestos presentadas fuera de plazo, alegando que fue un error informático lo que ocasionó el retraso.

En concreto, argumenta que sus enmiendas sí fueron grabadas en tiempo y forma en la aplicación informática creada para tal fin. Dicho procedimiento tuvo lugar a las 11.45 horas, como quedaría demostrado, según Vox, con el hecho de que "pasadas las 12 horas, el sistema no deja operar para añadir ninguna enmienda ni editar ningún dato grabado".

El problema, señalan los de Monasterio, llegó al generar los PDF correspondientes a dichas enmiendas, que son el documento final que se presenta en el registro de la Asamblea. En ese momento, "la aplicación se bloqueó y dio fallo durante unos minutos, lo que provocó el retraso de la composición del libro final con los PDF", reza el escrito de reconsideración. "Este problema no es imputable al grupo parlamentario de Vox, puesto que se trata de una aplicación informática ajena al grupo parlamentario y puesta a disposición del mismo por la Cámara. En caso de no haberse producido dicho problema técnico, el grupo parlamentario de Vox habría llegado a tiempo de registrar sus enmiendas", continúa el texto.

Además, la formación adjunta las llamadas que habría realizado una de sus asesoras. Por un lado, según afirma, ésta habría realizado tres llamadas el jueves 1 de diciembre - a las 17.43 horas, a las 18.03 horas y a las 18.08- dirigidas al encargado de los servicios informáticos de la Cámara con el fin de solucionar "alguna incidencia técnica". Por otro, el propio viernes, 2 de diciembre [día en que finalizaba el plazo del registro de enmiendas], "la misma asesora llamó a las 11.51 horas al registro para comprobar si el grabado de las enmiendas era válido. Tras confirmar el error en la generación del PDF en cuestión, se produjeron otras dos llamadas del grupo parlamentario a los servicios informáticos de la Asamblea - a las 13.15 y 13.45 horas- solicitando la acreditación del grabado en tiempo y forma de las enmiendas de Vox, pese al retraso de la generación del PDF".

Los servicios informáticos del Parlamento regional remitieron a Monasterio un informe de actividad con un "vacío de reporte de actividad entre las 11.15 y las 11.55 horas" del viernes, 2 de diciembre. Durante todo ese tiempo, varios trabajadores de Vox estuvieron trabajando en el grabado de las enmiendas hasta que se produjo la incidencia, informan desde la formación. Aun así, "el informe no refleja el momento en que se produce el fallo técnico, pero sí se desprende de él que la aplicación volvió a arrancar a las 11.55 horas", esgrime el escrito del partido.

A la par que se producían las llamadas para intentar comprobar el correcto registro de las enmiendas de Vox, los trabajadores de la formación también remitieron un correo electrónico a la Secretaría General de la Asamblea, departamento que telefónicamente recordó que dicha situación debía ser estudiada por la Mesa, como ya había ocurrido en precedentes similares, aseguran.

Pero la Mesa decidió el pasado lunes rechazar sus enmiendas, esgrimiendo que hacía falta unanimidad para poder aceptarlas (y ésta no se producía por el no de Más Madrid y la abstención del PSOE). Y esta cuestión también es rebatida por Vox en su escrito de petición de reconsideración de dicha decisión.

"Monasterio debe asumir sus errores"

Pero el portavoz de los populares madrileños no lo ve así. "Cuando se quiere ganar credibilidad entre los votantes lo primero que es necesario es ser capaz de reconocer los propios errores, especialmente cuando estos son evidentes y son rotundos", señaló este lunes Pedro Muñoz Abrines.

"Si no va a haber acuerdo respecto a las enmiendas de Vox es simplemente porque no tiene enmiendas vivas", subrayó. "La señora Monasterio, no sabemos si por imprevisión, por error, por incapacidad o por intención, presentaron sus enmiendas fuera de plazo, lo que impide aceptarlas a trámite por la Mesa de la Asamblea".

Muñoz Abrines recordó este lunes que "casi de la mitad de las enmiendas" presentadas "estaban mal hechas" por lo que "en el mejor de los casos, hubiésemos podido discutir sobre 69 millones de euros, es decir el 0,2%". Así las cosas, el portavoz popular cree que "en vez de tirar balones fuera, culpar al PP o buscar excusas, lo que debe hacer Vox y la señora Monasterio es asumir sus errores porque, evidentemente, con enmiendas que representaban el 0,2% no creo que hubiese sido un gran problema llegar a un acuerdo".

Desde el grupo parlamentario del PP defienden que, en contra de lo que sostiene Vox en su escrito, no hubo ningún error informático porque los servicios de la Cámara señalaron que no había habido incidencias, como lo demuestra el hecho de que el resto de los partidos pudieron presentar sus enmiendas en plazo sin problema ninguno, incluso siendo las de los otros grupos más numerosas que las de Monasterio.