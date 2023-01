La huelga en la Atención Primaria se reactiva y Amyts pide a Ayuso la mediación de tres médicos de reconocido prestigio

El pasado 22 de diciembre se había celebrado la última reunión entre el comité de huelga y la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero, que concluyó con la firma de una tregua. La fecha ya estaba marcada en el calendario: el 11 de enero.

Se dieron así unos días para estudiar por ambas partes algunas de las propuestas. Pero este miércoles de la nueva cita se salió nuevamente sin acuerdo. Así, Amyts, el sindicato convocante de los paros de los médicos de familia y pediatras, anunció que la huelga se reanudará este mismo jueves. Lo hacen, según exponen, por el "nulo avance" por parte de la Comunidad de Madrid. A este nuevo encuentro "han acudido los mismos interlocutores".

Como las posturas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso siguen siendo las mismas que las que mantenían en la última reunión, según denuncia el sindicato, éste ha solicitado que intervengan en las negociaciones en calidad de mediadores "tres médicos de reconocido prestigio" y así "empezar realmente un nuevo camino para la Atención Primaria". Esta petición la iban a haber registrado en diciembre, explican, "hasta que la consejería nos pidió la tregua y el gesto de buena voluntad. Ahora pedimos esta mediación para desbloquear la situación".

Los tres médicos que han mostrado su disposición a mediar, según Amyts, son: Enrique Castellón, consejero de la empresa biotecnológica CRB Inbervío; Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y José Ramón Repullo, profesor emérito de la Escuela Nacional de Salud.

"Lo que queda claro es que no hay posicionamiento presupuestario claro para incentivar que la Atención Primaria vuelva a ser atractiva para los médicos de familia y pediatras", denunció al término del encuentro la secretaria general de Amyts. Ángela Hernández reconoció también que se había producido un "avance muy pequeño pero positivo" al situar los puestos en Atención Primaria en "las posiciones deficitarias" de las especialidades. "Pero estamos muy lejos".

Asimismo, el sindicato ha comunicado que ceden seis puestos del comité de huelga a médicos de familia y pediatras de otras organizaciones médicas y sociedades científicas "para poder desbloquear las negociaciones y dejar claro que esto es un problema que afecta a toda la profesión y por eso está unida, que no es cosa de Amyts".

El consejero, por su parte, lamentó que han podido "constatar una vez más la falta de voluntad de llegar a un acuerdo" por parte del comité de huelga. Escudero explicó que éste sigue reclamando "algo que no plantearon en un principio" que es una subida de la retribución lineal de 470 euros para los facultativos.

"Nuestra voluntad es seguir trabajando para que se alcance ese acuerdo, pero desde luego lo que hemos visto es lo que ya escuchamos en el audio de una de las personas que forman parte de ese comité de huelga, tratando de llevarla hasta el mes de mayo", apuntó el consejero. "Nosotros vamos a continuar haciendo propuestas para tratar de alcanzar ese acuerdo, pero desde luego con esta actitud del sindicato Amyts va a ser muy complicado", reconoció sin hacer referencia a la propuesta de los tres médicos mediadores lanzada minutos antes por Hernández.

No obstante, desde la consejería de Sanidad no ven esta última propuesta: "No tienen voluntad negociadora", resumen. Recuerdan que lo que ofrecen es un complemento retributivo por la carga asistencial por ser categoría deficitaria, tanto médicos de familia como pediatras. Otro complemento vinculado a la absorción de demanda por encima de 35 pacientes para los médicos de familia y 25 para los pediatras, unido a la organización de las agendas. Y un tercer complemento para puestos de difícil cobertura en el turno de tarde

"Amyts solo quiere subida lineal para todos los médicos de familia y pediatras de 479 euros. Les da igual el resto de cuestiones", subrayan.

Ayuso: "Por nuestra parte, mano tendida"

Esta misma mañana, la presidenta madrileña afeó que se ponga sólo "la lupa" sobre la sanidad madrileña, ofreciendo "una visión maniquea", cuando los problemas están en toda España, con autonomías donde se denuncia "el colapso" de sus hospitales, y defendió que en la región se presta un "excelente servicio". "Si queremos ser objetivos con la situación tenemos que ver cómo se encuentra la sanidad en general", indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Y en concreto, sobre la huelga en la Atención Primaria, apuntó que ahora que "han vuelto de vacaciones" los sindicatos, "toca negociar". "Por nuestra parte mano tendida. Toda nuestra predisposición porque lo que queremos es que no haya esa tensión que crea mucho malestar", añadió, al tiempo que incidió en que harán todo lo que esté en su mano para buscar una solución.