Sorpresa e indignación del PP de Ayuso por una nueva maniobra de Vox: "Vuelven a salvar a Sánchez"

La relación que atraviesan PP y Vox en la Comunidad de Madrid no pasa por su mejor momento. Rocío Monasterio lleva meses dando señales acerca de su cambio de posición con respecto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que culminó en diciembre, cuando decidió tumbar los últimos Presupuestos de la legislatura.

Pero desde ese momento hasta este lunes los populares no habían vuelto a estar tan molestos con el partido de Santiago Abascal, cuando Vox decidió votar en contra de su dictamen sobre la situación de los fondos europeos.

Ocurrió ayer en el seno de la comisión de estudio creada en la Asamblea para tal fin y a propuesta del PSOE. "No es tanto el hecho de que sea una comisión de estudio o investigación, es que Vox ha votado en contra de un documento oficial de un parlamento regional en el que se censura a Sánchez por su gestión de los fondos europeos y, por ende, manda un mensaje a la UE", señalaron los populares a Libertad Digital.

Y ya este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, las primeras palabras del portavoz del grupo parlamentario del PP estuvieron dedicadas a mostrar su sorpresa por este hecho. "Tras impedir la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, que permitía mejorar los servicios públicos y, por ejemplo y especialmente, la sanidad en más de 1.000 millones de euros, Vox y la señora Monasterio lo han vuelto a hacer", comenzó señalando Pedro Muñoz Abrines.

Abrines, que recordó que "Vox ya salvó al señor Sánchez con la aprobación del decreto de fondos europeos", censuró que ahora hayan decidido "salvar a Sánchez impidiendo que esta Cámara pueda aprobar un informe demoledor sobre la chapuza que es la gestión de fondos europeos por parte del Gobierno de la nación".

"Y nos sorprende porque da la sensación de que Vox se está haciendo corresponsable de esa gestión de fondos europeos", añadió Abrines para quien esto "puede tener cierta lógica" pues "quien permitió aprobar el decreto de fondos europeos y que, por tanto, establecía la arbitrariedad, la opacidad en la gestión de esos fondos, ahora no quiere admitir que se aprueben informes que critiquen precisamente esa manera de gestionar".

No obstante, el portavoz parlamentario de los populares quiso hacer hincapié en la extrañeza que ha supuesto este movimiento de los de Monasterio en su grupo. "Es sorprendente porque vuelven a salvar a Pedro Sánchez". Y es que el del PP "era un documento de 34 páginas en el que se hacía un análisis exhaustivo de lo que era la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de la nación, de cómo se habían establecido los criterios de reparto y de cómo se estaba gestionando en el día a día", explicó.

Así pues, según Abrines, tendrán que "explicarlo a sus votantes, que no entenderán cuál es el motivo y la causa por la cual, siempre que se habla de fondos europeos, Vox salva al señor Sánchez".

Los motivos de Vox

Tres han sido los motivos por los que Vox decidió votar en contra de este documento, según aseguró su portavoz adjunto. "Tenemos una posición política muy distinta a la que tiene la izquierda y el Gobierno de España, pero también el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Creemos que estos fondos europeos son una gran oportunidad perdida para ayudar de verdad a las pymes, a nuestros autónomos a salir adelante", explicó Íñigo Henríquez de Luna.

Y además, "el PP en este tema tiene un planteamiento de defender una mayor autonomía para la Comunidad de Madrid, de equipararse a lo que defiende el País Vasco, y nosotros no estamos de acuerdo".

Por último, según el portavoz adjunto de Vox, "hay un convenido que se ha hecho con la CEIM, donde se privilegia a una organización empresarial para la gestión de estos fondos, donde creo que hay muchas sombras de dudas: hay unas partidas enormes de viajes dentro de ese convenio", llegó a deslizar.

A pesar de todo esto, Henríquez de Luna aseguró que la posición política de Vox "no ha cambiado después de que el PP se negara a pactar con nosotros los Presupuestos. Vamos a seguir apoyando todas aquellas iniciativas legislativas que nos parezcan positivas y, sin embargo, no apoyando aquellas que nos parezcan que no benefician a los madrileños".