Ayuso, ovacionada en el Círculo Ecuestre de Barcelona: "La falta de respeto al jefe del Estado aísla a Cataluña"

Isabel Díaz Ayuso viajó este jueves a Barcelona. Se trataba de la octava vez que la presidenta la visitaba y en esta ocasión acudió al Círculo Ecuestre, el club empresarial de la ciudad, para ofrecer una conferencia donde fue presentada por Albert Boadella.

El conocido dramaturgo - que recordó cómo hace 17 años presentó en ese mismo lugar la entonces novedosa plataforma de Ciudadanos, su contribución a "un proyecto de libertad"- expuso que la razón por la que vuelve al Círculo Ecuestre para presentar a "mi presidenta" tiene que ver de nuevo "con la libertad". Y es que en los últimos 20 años, Madrid ha significado para Boadella "un lugar donde nadie tiene que justificar su adscripción a lo autóctono y eso, les aseguro, resulta muy gratificante y enormemente agradable".

En su discurso, que fue interrumpido por problemas de sonido, Boadella quiso dejar claro que Ayuso "representa una excepción" dentro de los políticos de su generación que ahora ocupan puestos de responsabilidad. "Yo le llamo la generación de los consentidos. La falta de firmeza en sus actitudes, los conceptos infantiles de la sociedad, la multiplicación de ocurrencias legisladas que estamos sufriendo y el pánico a enfrentarse a la cruda realidad de los hechos. Eso es a menudo el resultado de vidas que reflejan la falta de entrenamiento frente a las dificultades. Son los hijos de lo que fue la sociedad del bienestar y que con ellos se va convirtiendo en la sociedad del malestar. La consecuencia directa de esta generación de dirigentes es el enorme desapego de los ciudadanos a la política", pero "la presidenta de la Comunidad de Madrid representa una excepción en este panorama. Es considerada como una fuerte personalidad que dice lo que piensa, lo cual es algo muy singular en la política actual. Lo dice de una forma que se dirían fresca".

"Quiero recordaros hoy que no estáis solos"

La presidenta, por su parte, arremetió con dureza contra el separatismo a la vez que tendió puentes con la Cataluña constitucional. "El viaje frustrante a ninguna parte emprendido por el separatismo tiene que llegar a su fin". "No es tarea fácil pasar página y empezar a escribir una nueva, porque los separatistas llevan décadas remando en contra y alentando el odio y el enfrentamiento; pero es una tarea inaplazable e ineludible", defendió.

Así, Ayuso quiso mandar un mensaje a los "catalanes anónimos que quieren vivir tranquilamente, sin miedo": "Quiero recordaros hoy que no estáis solos. Toda la España real, la España fiel que ni vocifera, ni agrede, ni pisa los derechos de nadie, está con vosotros". En este sentido, aseguró que junto a ellos están, como ella, los defensores de la Constitución, de España, del Estado de derecho y de la libertad. "No nos callaremos, usamos todos los medios legítimos a nuestro alcance, y ofrecemos políticas alternativas al delirio empobrecedor del separatismo".

Su Gobierno, dijo "apuesta en estos tiempos de alianzas por la unión y el encuentro. Por eso, nunca habríamos roto las relaciones con la capital de la democracia más próxima de Oriente, con Tel Aviv, lo que no tiene explicación", dijo en relación a la decisión en este sentido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "Por el contrario, nosotros tratamos de reforzar los vínculos internacionales como lo hemos hecho en estos meses con Portugal, con Israel o con Reino Unido". Y añadió: "Tampoco seríamos tan falsos de no saludar al jefe del Estado en una recepción, como ocurrió ayer aquí en Barcelona, para luego sentarnos a cenar con él y pedir dinero al presidente del Gobierno. La falta de respeto al jefe del Estado, que no se puede defender ante esa deslealtad, es pueril e innecesario, a la par que aísla cada vez más a Cataluña".

"Se ha acabado"

Recordando a la jurista Teresa Freixes, que esta semana explicaba la teoría de Kelsen sobre el golpe de Estado en el sentido "sustituir un régimen constitucional por otro sin seguir los procedimientos establecidos", Ayuso indicó que "esto es lo que los separatistas llevan décadas perpetrando en Cataluña, y lo que la coalición que apoya a Sánchez lleva intentando en toda España estos últimos años".

Con ambos, la presidenta fue contundente: "Se ha acabado". "Se ha acabado pedir diálogo para romper España con el dinero de todos, al tiempo que se le niega la palabra a la oposición, la libertad a los medios, a profesores, alumnos y a sus familias; al tiempo que se marginan los parlamentos, se desoyen los organismos de la Administración consultiva y se esconden los dictámenes preceptivos".

Para la presidenta, también se ha acabado "faltar al decoro de los edificios públicos, que también son de todos, para ensuciarlos con su propaganda" y "se ha acabado politizar la vida entera". "La personal, los amigos, las películas, la música, la sexualidad, la lengua, las escuelas, la convivencia con los animales, las empresas…, porque eso, politizarlo todo, es la definición del totalitarismo".

"Queremos crecer juntos"

"Queremos crecer juntos. Lo que es bueno para Cataluña es bueno para España y para Madrid", subrayó la presidenta, quien recordó que, si la Comunidad "se ha convertido en la locomotora económica del país, ha sido gracias a la estabilidad política, a la lealtad institucional y a su forma de entender la vida".

Por último, concluyó apuntando que "asfixiar a impuestos, disparar la deuda pública hasta récord histórico y señalar y amenazar a los empresarios, como están haciendo ahora con las cadenas de supermercados, los bancos o las energéticas" son prácticas habituales del proyecto del presidente de Gobierno que han de "erradicarse urgentemente"