Enfado del Ejecutivo de Ayuso ante el insólito comportamiento del delegado del Gobierno: "Comienza con mala fe"

El enfado en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso con el nuevo delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, es mayúsculo. Tan sólo quince días después de que tomara posesión de su nuevo cargo ha tenido lugar el primer desencuentro importante con el Gobierno madrileño.

Desde la Puerta del Sol habían propuesto a Martín una reunión con la presidenta madrileña el próximo miércoles a las 18.30, pero éste "la ha rechazado imponiendo una nueva fecha". Una situación que fuentes gubernamentales califican de insólita. Según dichas fuentes, el delegado no ha dado explicaciones de su plante. "Sólo dice que no puede", aseguran.

"Nunca una autoridad que quiere ser recibido por la presidenta impone condiciones para la reunión", explican. Y una frase más, que muestra hasta qué punto llega el malestar en Sol: "El delegado del gobierno impuesto por Pedro Sánchez comienza con mala fe".

Mitin en su toma de posesión

No es la primera actuación que sorprende y molesta a partes iguales al Ejecutivo de Ayuso y a los populares. Muy comentado también fue el acto de toma de posesión de su nuevo cargo. Francisco Martín -que hasta ahora había sido secretario general de Presidencia, cargo que ostentaba desde julio de 2021- convirtió el acto institucional en un mitin del Gobierno con un discurso centrado en destacar las bondades del Ejecutivo central y su empeño, dijo, por continuar "mejorando las condiciones de vida de los madrileños y madrileñas en el presente, afrontando las dificultades que se crucen por el camino, pero también asentando las bases para mirar al futuro con las mejores expectativas".

Eso sí, en caso de no alcanzarse este objetivo la responsabilidad sería en todo caso de la falta de lealtad de las instituciones madrileñas, apuntó. "Para alcanzar este reto de una manera eficaz, será imprescindible una cooperación sólida y leal entre esta Delegación y todas las administraciones madrileñas".

Martín aseguró que la Delegación del Gobierno dará "explicación de los resultados de las políticas que desarrollamos, para que en estos tiempos de bulos y desinformación los ciudadanos cuenten con información real y contrastable". Porque, añadió, "a pesar de todas las dificultades sobrevenidas a lo largo de la legislatura, el primer gobierno de coalición de la democracia ha traído una estabilidad a nuestro país que pocos vaticinaban. Tres Presupuestos Generales del Estado aprobados en tiempo y forma, una legislatura completa y soluciones, muchas soluciones. No se trata de caer en la autocomplacencia, porque queda mucho por delante, pero sí en poner de relieve lo logrado en términos de estabilidad, porque no siempre se consigue".

El asombro por sus palabras entre las autoridades regionales fue en aumento. "España no se puede entender sin Madrid, pero Madrid tiene que estar agradecida al resto de España por todo lo que nos aporta hoy y todo lo que nos ha dado durante décadas. Ahí radica mucha de nuestra verdadera riqueza, por la que Madrid siempre debiera responder de una manera alegre, fraternal, y solidaria", manifestó también el delegado.

"El quinto delegado del PSOE en Madrid"

La presidenta fue entonces clara al decir que "los actos institucionales no se pueden convertir en actos de partido" y que no quiere que tengamos "el quinto delegado del PSOE en Madrid". "Por muy mal que se den las encuestas, no hay que utilizar todas las oportunidades" que se presentan para hacer actos de partido. "Esto es para los ciudadanos de Madrid".

"Creía que venía a un acto institucional y nos hemos encontrado un mitin del Gobierno, con un balance triunfal por parte del ministro. Está fuera de lugar. Los madrileños saben cuál es la realidad, que no son ciertas las cifras de inversión que nos han dado y que somos una comunidad maltratada por el Gobierno de Pedro Sánchez", dijo después del acto el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.