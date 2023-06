Ayuso exige a Sánchez la destitución "inmediata" del delegado del Gobierno en Madrid: "Es gravísimo"

"Esos supuestos enemigos de España han hecho más por los españoles y por España que lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera. (…) Han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de miles de pensionistas españoles, mejorando las condiciones de laborales de miles de ciudadanos posibilitando unos presupuestos que han materializado estas cuestiones". Quien ha pronunciado estas palabras acerca de Bildu y ERC este jueves ha sido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien tomó posesión de su cargo hace poco más de dos meses, después que su predecesora, Mercedes González, fuera nombrada directora de la Guardia Civil.

Horas después Isabel Díaz Ayuso exigió su destitución ante la prensa en la Asamblea de Madrid, donde había acudido para reunirse con el nuevo presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, un encuentro enmarcado en la ronda de contactos de Ossorio con los distintos grupos parlamentarios.

"Me veo obligada después de las declaraciones que ha efectuado hoy el delegado del Gobierno, que son gravísimas", comenzó señalando la presidenta madrileña. "Que el delegado de (Pedro) Sánchez en la Comunidad de Madrid diga que Bildu ha hecho más por la democracia en España que los patrioteros obliga, desde luego, a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente". Aunque "si tiene decencia, debería dimitir", añadió Ayuso que argumentó que le queda tan sólo un mes en el cargo así que "tampoco es que se le fuera a echar mucho de menos".

El delegado del Gobierno ha dicho una necedad inmoral por la que debe ser cesado: que Bildu ha hecho más por España y los españoles que los "patrioteros de pulsera". Y añadió que este tema debería entrar en la campaña electoral. No se preocupe: entrará. pic.twitter.com/RN3taqiOQe — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 15, 2023

"Me pregunto dónde estamos, qué barbaridad es esa", cestionó la jefa del Ejecutivo madrileño en funciones, que tomará posesión de su cargo la semana que viene. "Quiero recordar también que son los herederos de Bildu los mismos que han cometido los más graves delitos contra la democracia en España. Fueron ellos, aquellos, los que causaron 123 muertos solo en la Comunidad de Madrid, también policías y guardias civiles que se supone que son su gente, la gente del Delegado del Gobierno".

Para Ayuso, "en esa carrera desesperada por blanquear a Bildu sin reflexionar, no se puede decir de todo y quiero recordar que probablemente fueron los patrioteros los que fueron víctimas de aquellos que han estado con Bildu. Y esto es lo que me parece gravísimo y, por eso, creo que este hombre debería ser cesado inmediatamente", subrayó.

En esa carrera también "son capaces de llegar a cualquier cosa y llegar a olvidar lo que ha supuesto Bildu y lo que ha supuesto ETA a lo largo de los años en nuestro país. Intentar justificar cualquier pacto con esta gente es una cuestión política, pero olvidarlo y desde luego decirnos que Bildu ha hecho más por la democracia que nadie cuando es evidente lo que ha pasado en nuestro país y el daño que ha causado esta gente, especialmente en esta región, la segunda más azotada por el terrorismo, me parece gravísimo".

Ayuso, que puso de manifiesto que en el PSOE "son maestros a la hora de dar lecciones a los demás de cómo y con quién tenemos que pactar", señaló que "allá ellos" si quieren acordar con Bildu, pero "de ahí a invitarles a todo y dar por supuesto que en la carrera de la democracia son los primeros me parece gravísimo y, además, demuestra que no es el delegado del Gobierno sino el delegado del PSOE, como han sido los otros delegados, y su falta de compromiso con la verdad y con Madrid les ha llevado a ser destituidos o cesados cada dos por tres: es que llevamos cinco ya no sé cuánto tiempo y en poco tiempo ya tenemos un sexto", concluyó.

El alcalde de Madrid también se pronunció al respecto. Según José Luis Martínez Almeida, "los españoles no tenemos por qué aguantar que el delegado del Gobierno en Madrid, la capital europea donde más hemos sufrido el terrorismo, se permita ofender la memoria de las víctimas del terrorismo y decir que Bildu es un ejemplo de patriotismo".

Para Almeida "es urgente echarlos" y la oportunidad se dará el 23-J. "Que el Partido Socialista vuelva a la centralidad y a la moderación. El tiempo del sanchismo se ha acabado", añadió.

El PSOE tiene a Bildu "como referente moral"

Sobre esta cuestión también se pronunció el secretario general de los populares madrileños. "El PSOE ha pasado de tener a Bildu como socio fiable a tenerlo como referente moral. Los madrileños y los españoles debemos tenerlo muy presente las próximas semanas", advirtió Alfonso Serrano.

Para el hombre de confianza de Ayuso, "las elecciones van de seguir teniendo un Gobierno de España que tenga como referentes morales a partidos como Bildu, golpistas o independentistas o un gobierno de futuro encabezado por Alberto Núñez Feijóo".

Serrano también opinó que Francisco Martín debería ser destituido "inmediatamente". "Por desgracia, para eso ha quedado el PSOE".