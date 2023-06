3 / 18

La presidenta reivindicó a sus nuevos consejeros, escogidos por ella personalmente. Son nueve personas que nunca han estado en primera línea política y que ahora dan un paso al frente. La noticia cogió a los elegidos por sorpresa. No se lo esperaban. “Pensé que me estaba dando un brote psicótico cuando me llamaron o que era una broma", comentó uno de ellos.