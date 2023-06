Ayuso enmienda la plana a Guardiola y pide pactar con Vox: "Sería una pena no conseguir el cambio"

En medio de la polémica por la ruptura entre PP y Vox en Extremadura, Isabel Díaz Ayuso ha mandado un mensaje claro a su compañera del PP extremeño María Guardiola. En una entrevista en el diario El Mundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha apostado por seguir en esa región el ejemplo de Andalucía, "debería enseñarnos a no perder una oportunidad única". Asimismo, ha añadido que "en un momento como este, decisivo para España, es más importante encontrarse pese a las discrepancias".

La líder madrileña ha desvelado que no ha conversado con Guardiola sobre los pactos con Vox en la región, a pesar de que la extremeña acudió a la toma de posesión de Ayuso el pasado viernes, pero no "profundizaron". Así las cosas, Isabel Díaz Ayuso, que prefiere no dar consejos, ha subrayado que "sería una gran pérdida para todos" no conseguir el cambio en Extremadura. "Soy partidaria de no darle al sanchismo ni un minuto más de oxígeno ni abandonar a los españoles en manos de gobiernos que sólo han creado redes clientelares para perpetuarse en el poder. Hay tanto que cambiar en Extremadura, como se ha visto en Andalucía", ha aseverado.

En opinión de Isabel Díaz Ayuso, "es una pena que el PP en algunos sitios todavía no tenga la fuerza suficiente para ser el mejor posible por vivir en debates estériles que lo desdibujan todo. Hay que estar por encima de eso, tener mucha paciencia y magnanimidad y seguir perseverando para que todo el que votó al PP vuelva a casa".

"Encontrarse pese a las discrepancias"

Sobre llegar a acuerdos con Vox, Díaz Ayuso ha asegurado que "en ocasiones te tienes que entender con partidos que parte de su electorado era tuyo. Creo que es lo que toca". En este sentido, añade que "en un momento como este, decisivo para España, es más importante encontrarse pese a las discrepancias".

Eso sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que la polémica de los pactos entre PP y Vox "ha despistado el rumbo de la campaña" y asegura que lo mejor es volver hablar de lo que importa cuanto antes. "El cambio es imparable, porque el hartazgo de los españoles ha llegado al límite.", ha subrayado.