La presidenta madrileña se manifestó este martes sobre las protestas ciudadanas ante las sedes del PSOE que se extendieron anoche por toda España. En Madrid, en la calle Ferraz, la policía cargó duramente contra los manifestantes entre los que se encontraba Santiago Abascal, que acudió a la manifestación pese a no haber sido convocada por Vox.

"Yo creo que hay un grandísimo descontento ciudadano de izquierda derecha. Cada vez son más los políticos de todos los partidos, incluido Izquierda Unida, PSOE, todos, que están en contra de lo que está sucediendo porque nos va la democracia en ello", afirmó ante preguntas de la prensa. "Por tanto, es un descontento general inmenso, que va a más y que, además, también se traduce en que los españoles, el pueblo, tiene derecho a manifestarse y hacerlo allá donde considere, mientras sea pacífico".

No obstante, Isabel Díaz Ayuso añadió que "cosa diferente es que ayer, en la que se produjo en Ferraz, un grupo de ultras parasitaran una parte de la manifestación. Pero eso no tiene nada que ver con el grandísimo descontento que se está manifestando". Y apuntó, en clara referencia a Abascal: "Creo que los políticos, los que somos actualmente representantes políticos, tenemos que estar en otros escenarios. Por ejemplo, nosotros el domingo estaremos en la Puerta del Sol, en Madrid también, manifestándonos en contra no solo de la amnistía, sino en contra del pisoteo al que están llevando a la Justicia española".

Por último, Ayuso subrayó que lo más "importante" de lo que sucedió este lunes es que Puigdemont haya sido "imputado por formar parte de actos terroristas o que el Consejo General del Poder Judicial diga que el Gobierno está anteponiendo sus intereses a los de España, intentando socavar la alternancia política y el Estado de Derecho". Así las cosas, "lógicamente, el descontento solo puede ir a más y más porque nos va la democracia a todos en ello. Esto es cosa de todos".

"Saltarse la ley debe seguir siendo delito"

Previamente, durante un foro organizado por Deloitte y ABC, la presidenta de la Comunidad de Madrid alertó de que "saltarse la ley es y debe seguir siendo delito si queremos que nuestro país sea un país fiable como lo ha sido durante décadas, que no negocia con la libertad ni trafica con la seguridad jurídica". "Lo hemos visto una y otra vez: cuando cae el Estado de derecho, caen con él la libertad, la democracia, y, por supuesto, la prosperidad", añadió.

Isabel Díaz Ayuso explicó que al saltarse la ley "se destruye la convivencia, se atenta contra la vida y la dignidad de la persona, contra la propiedad y el libre mercado; las instituciones y el tejido productivo, que había costado tanto consolidar, se deshacen". Y es que "quienes abusan, cometen delitos y son incapaces, no pueden ocupar los puestos de poder".

Así las cosas, exhortó: "No podemos dejar que esto le ocurra a España". Ayuso recordó que Madrid "ha sido la primera en denunciar los riesgos, en ofrecer un modelo alternativo que funciona, y que estará siempre a la cabeza, en defensa de la libertad y la prosperidad de todos los españoles".

"Hoy negocian una quita de 15.000 millones de euros que mañana pueden ser 10 veces más. Madrid no tiene deudas, no queremos hipotecar a las generaciones futuras ni comprometer nada con el dinero que no nos pertenece y, sin embargo, otras administraciones, como por ejemplo ha pasado en Cataluña, víctima de una nefasta gestión, es la región que generó mayor incremento. De ahí que tuviera que recurrir al FLA y a un sistema de financiación autonómica diseñado para mejorar su financiación".



No obstante, la presidenta madrileña apuntó que "condonar deudas por interés político destroza nuestra imagen como país en el que se puede confiar, no es una mera cuestión de desigualdad de trato. La clave es el atentado contra la seguridad jurídica y la confianza, que es lo que sustenta la actividad económica en una democracia liberal".

Para Ayuso "es la normalización de la arbitrariedad que destruye la fiabilidad de una nación y de sus regiones en los mercados internacionales: ‘tú me prestas y ya veré si te lo devuelvo porque he cambiado de opinión’". Esto, además, también "nos hace ser poco fiables ante nuestros ciudadanos, nuestras propias empresas".

Esta condonación "es un incentivo al incumplimiento, a la falta de rigor, a la austeridad, a malgastar el dinero público, al incumplimiento presupuestario. ¿Qué efecto va a tener en el valor de la deuda de cada región y de España en los mercados o sobre las empresas, sobre los inversores? Es una pregunta que nos tenemos que hacer ahora cada día".

No es la primera vez que Ayuso se pronuncia de esta forma. Ya lo hizo el pasado viernes cuando se desmarcó de las autonomías gobernadas por el PP que habían alzado la voz en contra de este punto del acuerdo entre el PSOE y ERC.