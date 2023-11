Ayuso reivindica con sorna su insulto a Sánchez: "Cuando me llamaron facha, yo entendí 'qué pacha'"

Juan Lobato quiso este jueves restituir el pundohonor de Pedro Sánchez desde la Asamblea de Madrid. Para los socialistas había quedado gravemente dañado no por las mentiras del presidente del Gobierno en funciones sobre la amnistía, no por sus pactos con los secesionistas que ponen en serio peligro el Estado de Derecho – como han advertido los jueces o fiscales- ni siquiera tras las humillantes llamadas al orden que ayer protagonizaron dos de sus socios desde el Congreso de los Diputados: Junts y ERC. Según el PSOE, la dignidad de Sánchez quedó seriamente tocada tras el insulto que profirió en voz baja la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la tribuna de invitados en la Cámara Alta.

El candidato a presidente del Gobierno decidió imputar un delito a Isabel Díaz Ayuso durante el debate de investidura. Lo hizo a pesar de que todas las instancias judiciales a las que ha acudido la izquierda hayan decidido archivar las acusaciones sobre el hermano de la jefa del Ejecutivo regional.

En ese momento, a Ayuso, que acudió al Congreso para seguir la intervención del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, le enfocaron las cámaras. "Hijo de puta", parecía que se leía en los labios de la jefa del Ejecutivo regional. Desde su equipo no lo desmintieron y señalaron que lo que había dicho era "me gusta la fruta".

"Iba a preguntar hoy por industria porque de verdad me preocupa que sólo el 5% de los empleos nuevos que se crean son de industria", comenzó el portavoz socialista. Pero las circunstancias hicieron que el dirigente del PSOE cambiara totalmente de tercio. "Lo único mínimamente digno que puede hacer hoy aquí es pedirle perdón al presidente del Gobierno", espetó Lobato. "Es una descortés y se está pasando tres pueblos".

"¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar que haya agresiones físicas?", le preguntó a continuación el líder de los socialistas madrileños, que ayer también acudió al Congreso en calidad de senador. "¿Cuando habla de dictadura ésta es la democracia en la que está pensando?", añadió también.

"Yo no quiero que mis tres hijos y millones de niños en toda España vean en la televisión lo que ayer vio este país en todos los telediarios" y tachó de "indigno" lo que hizo la presidenta. Así las cosas, avisó de que van a "dar la cara para echarla a usted, a sus insultos y sus faltas de respeto en 2027". "Téngalo claro, ¡se ha acabado ya, hombre!", exclamó indignado el socialista.

Lobato exige a Ayuso que pida perdón al presidente del gobierno 🇪🇸 por sus graves insultos. "Con sus golpes e insultos, no vamos a ningún lado" @juanlobato_es. #LaInvestidura pic.twitter.com/gm8zXoL82A — PSOE Madrid (@psoe_m) November 16, 2023

Lobato continuó con lo acontecido este miércoles en la Carrera de San Jerónimo. "Le resumo el debate de ayer: Feijóo pinchó; Ayuso insultó; y Abascal se largó", concluyó. "Vaya equipazo tienen ustedes". Para Lobato, "ni España se rompe ni está en riesgo la democracia" y acto seguido le recriminó que modifique "15 leyes por la puerta de atrás para controlar la Cámara de Cuentas, el portal de transparencia y para seguir controlando Telemadrid". Sacó a relucir también el portavoz socialista la modificación de la Ley Trans y LGTBi que va a acometer el Ejecutivo regional. "Lo que se rompe es Madrid cuando permite que vuelva a ver armarios de la discriminación en los colegios".

"Hoy habrá un nuevo gobierno y me alegro de que PP y Vox estén en las calles y no en el Gobierno de España porque con sus golpes e insultos no vamos a ningún lado", zanjó Lobato entre el aplauso de los suyos.

"Sí, lo dije: me gusta la fruta"

El gabinete de la presidenta madrileña ya había avisado ayer de que Ayuso daría una contestación a Pedro Sánchez. "Tendrá respuesta ese señor que pone en la calle a violadores, a corruptos socialistas andaluces y a golpistas catalanistas. Y si no salen más rimas con lo de fruta, terminamos en los socialistas andaluces con los ERE", advirtieron.

Y así fue. "El presidente del Gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa pero yo para mis adentros sí, lo dije: me gusta la fruta", le contestó Ayuso despertando el aplauso de la bancada popular.

Me gusta la fruta. pic.twitter.com/kAtVhJmtFc — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 16, 2023

"Y créanme, si yo en esa tribuna de oradores -dijo en referencia a la del Parlamento autonómico- aprovecho e insulto a su familia lo mínimo es que usted diga por abajo ‘me gusta la fruta’", añadió. En este punto, la presidenta madrileña recordó algunos de los insultos proferidos por la portavoz de Más Madrid, Mónica García, cuando no se encontraba en su turno de palabra pero que las cámaras captaron. "Hace poco dijo ‘mongola’, y yo no dije nada porque pensé: ‘he entendido que dijo ‘me mola’. El señor (Javier) Padilla – portavoz adjunto de Más Madrid- hace poco dijo ‘facha’ y yo entendí ‘qué pacha’". Los populares aplaudían y más de uno no pudo contener la risa.

"¿Pero qué tal con el señor Óscar Puente, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada, por qué no aprovechó para dar ejemplo y decirle que deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental?", le preguntó a Lobato. "¿Aprovechó el día de ayer para decírselo a su señoría, a su compi?".

Conviene recordar que a esta impresentable la mantiene Cs en el poder. Antes el mando único sólo servía para imponer. Ahora reclama el mando único. Incompetente y de dudoso equilibrio mental. Es un peligro para la comunidad de Madrid y por ende para las comunidades que la rodean. pic.twitter.com/dr8r2wP92O — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 23, 2020

"Probablemente querrán que yo a Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del Gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos: una contra la otra. Y en un lado del muro estamos todos los fascistas: jueces, fiscales, funcionarios, ex políticos del PSOE… Y en el otro lado del muro estaban los otros fascistas; es decir, ustedes hasta julio, cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el Estado de Derecho, contra la libertad de todos. Así que todo el mundo es fascista menos el presidente del Gobierno", recordó la jefa del Ejecutivo regional.

Así las cosas, le dijo a Lobato que si pretende que "le haga la rosca o le alabe y le diga lo guapo y lo listo que es a quien está, literalmente, hundiendo a España, se equivoca: a mí, desde luego, me gusta la fruta".

Ayuso tampoco quiso pasar por alto las alusiones de Lobato a la modificación de la Ley Trans y LGTBi y le recordó que hay comunidades autónomas gobernadas por los socialistas donde ni siquiera existen este tipo de normas. "Si se refiere a armarios por modificar algunas leyes que ni siquiera tienen en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, mire a sus compañeros, en Asturias o en otras regiones donde han estado gobernando ustedes, y dígales por qué una u otra de las dos leyes no están, ¿qué ha ocurrido?, ¿no les importa esta gente?", preguntó a los socialistas.

"Es usted la que dio una mordida a su hermano"

La sesión de control de alto voltaje en la Asamblea no disminuyó con la intervención después de Mónica García, más bien al contrario. La portavoz de Más Madrid, utilizando su tono habitual, siguió la estela del presidente del Gobierno y proclamó, injuriando entre el aplauso de su bancada: "Es usted la que le dio una mordida a su hermano". Y añadió: "Ahora, si quiere, insúlteme a mí también, insúltenos a todos los que vamos a denunciar su corrupción porque ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del Gobierno, que es un insulto a todos los españoles y todas las españolas".

"Son ustedes con su fingida exaltación patriota, con su hipérbole antidemócrata, con sus constantes cancaneos con los más ultraderechistas, son ustedes los que en los momentos más difíciles de España le dan la espalda [a los españoles], se ponen de perfil y esconden la cabeza", afirmó la jefa de la oposición en Madrid. "Son ustedes los de la mentira del 11-M, los del sí a la guerra, los de las políticas más austericidas, los de las cacerolas en Núñez de Balboa mientras había una pandemia", prosiguió unos minutos más la posible próxima ministra de Sanidad en el Gobierno de Sánchez.

Madrid es el sitio más espectacular de un país maravilloso llamado España. No se defiende ni a Madrid ni a España llamándola dictadura, se la defiende gobernando. Hoy nace un gobierno histórico y le quiero recordar esto a Ayuso: pic.twitter.com/qkhar47xuy — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 16, 2023

Y llegó a preguntar a la presidenta madrileña: "¿Cuántos millones de personas le sobramos: uno, dos, cinco?, ¿doce millones somos traidores?". Y exaltada aseguró que es "España la que ha pedido auxilio" de la derecha, obviando las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. "¡Hoy nace un Gobierno histórico y valiente que no les tiene ningún miedo, ¡no nos van a amedrentar, ni quebrantar ni paralizar!", exclamó. "Pierdan toda esperanza, y hagan un favor a España, y échense a un lado".

Tras la intervención de Mónica García tomó la palabra el presidente de la Asamblea por las "afirmaciones de extrema gravedad" que había proferido la jefa de la oposición a quien instó a retirarlas. Ésta se negó por lo que Enrique Ossorio la llamó al orden entre gritos de la bancada de Más Madrid.

Ayuso, ironiza: "Alégrense, es un gran día para España"

"Pues la verdad es que, para ser un día tan alegre y multicolor para la izquierda, cualquiera lo diría. Les vemos un poquito nerviosos. Alégrense. Es un gran día para España. Vamos a ver cómo personas que han cometido graves delitos van a irse a su casa a amnistiados", le replicó acto seguido Ayuso.

"Los siguiente amnistiados – prosiguió la presidenta- van a ser todos aquellos condenados por graves delitos contra la hacienda, y después de crear un sistema corrupto para mantenerse en el poder con los ERES de Andalucía". Así, "le van a dar la espalda a todos los jueces fascistas de España, como dicen ustedes, empezando por la jueza Ayala, que tenía que ir con un maletín porque le daba miedo dejar un solo papel allí, o por todos aquellos jueces que han sido perseguidos por sus amigos de los lazos amarillos, tirando pintura amarilla, apoyándoles".

Ayuso reiteró que "deberían alegrarse porque, además, ¿quién va a ponerles a ustedes a partir de ahora el contrapeso? Ya no van a tener a nadie por encima que les pueda poner un solo límite. Van a poder perpetuarse en las instituciones haciendo todo lo que consideren. Luego alégrense porque van, además, a pactar con la derechona vasca y catalana a la que cada vez le van a dar más privilegios y más dinero a costa del sacrificio de todos los madrileños. Qué buen día para estar contentos y alegres, se les nota completamente".