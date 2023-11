Ayuso convierte en lema su insulto a Sánchez: "Me gusta la fruta"

Pedro Sánchez basó buena parte de su réplica al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate de investidura en atacar a los presidentes autonómicos del Partido Popular. Y gran parte de sus críticas las vertió contra la presidenta madrileña.

Llegó incluso el presidente del Gobierno en funciones a sacar a relucir las supuestas irregularidades en el contrato con Priviet Sportive S.L. durante la pandemia y en donde actuó como intermediario el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Un caso archivado en todas las instancias judiciales a las que izquierda había acudido a denunciarlo.

"Su antecesor - dijo Sánchez a Feijóo por Pablo Casado- alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso".

En ese momento, las cámaras del Congreso de los Diputados enfocaron a Isabel Díaz Ayuso, que había acudido a la tribuna de autoridades para seguir la intervención del líder de su partido. "Hijo de puta", parecía que se leía en los labios de la jefa del Ejecutivo regional.

Desde su equipo no lo desmintieron y señalaron que lo había dicho era "me gusta la fruta". Así, el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, pasó a plasmarlo rápido en sus redes sociales. También la cuenta del PP de Madrid.

"Lo que no ha hecho falta preguntar, porque se ha entendido, -escribió también Serrano en X, antes Twitter- es que un impresentable candidato cuestiona la honorabilidad de Ayuso (de manera cobarde desde el estrado) por un caso ya archivado".

Fuentes del entorno de la máxima confianza de Ayuso señalaron que "la acusación de corrupción del señor Sánchez a la presidenta Díaz Ayuso es una ignominia y una cobardía". De tal manera que "la respuesta de la presidenta a una acusación de corrupción sin pruebas – y dicha para sí misma- es lo mínimo que se merece". Y avanzaron que "mañana, en la Asamblea de Madrid [durante la sesión de control de los jueves], tendrá respuesta ese señor que pone en la calle a violadores, a corruptos socialistas andaluces y a golpistas catalanistas". "Y si no salen más rimas con lo de fruta, terminamos en los socialistas andaluces con los ERE, así que no seguimos", concluyen.

La presidenta no pudo darle réplica pero sí lo hizo Feijóo. "Ha venido a insultar especialmente a la presidenta Ayuso, a ella y a su familia. Comprendo, señoría, que como ustedes son incapaces de ganar en Madrid, no soportan a la señora Ayuso. Ese es el problema que tienen, si es que ni siquiera tienen personas que quieran ir en las listas de Madrid", dijo Feijóo quien, señalando a algunos de los ministros que salieron en las quinielas para presentarse en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, añadió: "Hicieron muy bien en no acudir a las listas de la Comunidad de Madrid".

Las "mentiras" de Sánchez sobre Madrid

Desde el Ejecutivo madrileño también se encargaron de replicar algunas de las "mentiras" que el presidente en funciones dijo durante su discurso de investidura. Y es que Sánchez acusó a la Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid de haber dejado "a miles de niños sin plaza en las escuelas infantiles y comedores escolares" mientras "han bajado impuestos a las rentas más altas". A Ayuso, además, también le reprochó otras decisiones recientes, como el "retroceso de derechos" que supone la reforma de la Ley Trans o el presunto caos de la sanidad madrileña.

Así las cosas, desde la Puerta del Sol apuntaron que la región "está a la cabeza de España en la tasa de escolarización de niños 0-3 desde hace años. Las escuelas infantiles de la potente red pública regional son gratuitas para todas las familias desde hace 5 años". Además, "este curso Madrid tiene la cifra récord histórica en 0-3 años con cerca de 90.000 escolarizados, con récord también de alumnos en la red pública que ha subido cerca del 8%. Y desde el curso pasado ha incorporado la educación 0-3 años a 80 colegios públicos de la región".

Sobre el supuesto caos en la Sanidad, señalaron que Madrid es autonomía que tiene "la lista de espera más breve de toda España para una intervención quirúrgica, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad". "En los presupuestos de 2024 hay un récord histórico de inversión en Sanidad al rebasarse por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros, con un gran aumento dirigido a Atención Primaria". Y resaltaron que la sanidad madrileña "está considerada como la mejor de Europa y buena parte de sus hospitales públicos copan los ránkings de los mejores de España, según estudios de referencia. En ellos se realizan intervenciones pioneras en Europa y mundiales, y Madrid también es la región que prepara ya el primer centro del mundo enfocado a pacientes de ELA".

En cuanto a la reforma de la Ley Trans que prepara el Ejecutivo madrileño, desde Sol aclararon que "no solo no recorta derechos sino que los refuerza y aumenta, siguiendo la senda de otros países europeos que recientemente también han reformado sus normativas en la materia para actualizarlas. En Madrid estas novedades supondrán una mayor protección para las familias y sobre todo para los menores de edad". Y recordaron que se trata, además, de "un compromiso electoral incluido en su programa de las pasadas elecciones de mayo y con el que el PP obtuvo mayoría absoluta y el respaldo mayoritario del electorado madrileño".

Y sobre el mantra de que Madrid "beneficia a los ricos", desde el Ejecutivo madrileño pusieron de relieve que la Comunidad "lleva 20 años bajando los impuestos y, sobre todo, con bajadas dirigidas a las rentas más bajas y a las clases medias". Recordaron que "los madrileños pagan el IRPF más bajo de las comunidades autónomas de régimen común gracias a una fiscalidad que ha hecho que aumente cada año la recaudación". Asimismo, la Comunidad de Madrid "es la que más solidaria del país ya que es la que más aporta a la caja común (71,3%), un dinero dirigido a los servicios públicos que disfrutan todos los españoles". Y "somos la única región sin impuestos propios", añadieron. "Esta fiscalidad ha provocado que Madrid sea la primera economía de España y la que recibe mayor inversión extranjera (63%)".