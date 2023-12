Indignación en el Gobierno de Ayuso por las acusaciones de Óscar Puente: "Si demuestra boicot del PP, dimito"

El ministro de Transportes confirmó en un corrillo con periodistas este miércoles - un día después de que un nuevo tren de Cercanías descarrilara en Atocha- "la apertura de una investigación" para averiguar lo sucedido. De este corrillo se hizo eco La Sexta. La cadena asegura que Óscar Puente añadió, en esta conversación informal con periodistas, que en dicha "investigación no se descarta que haya sido un boicot", apuntando directamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En los corrillos con la prensa no hay cámaras, tampoco se graban las conversiones. Ante esta falta de pruebas, el ministro salió este jueves a desmentir la información publicada por La Sexta. "Yo no he dicho que haya un boicot en las Cercanías de Madrid, ni he dicho que Ayuso esté tras ese boicot", afirma en X, antes Twitter. Para Puente, se trata de "una intoxicación de alguien que ayer quiso tener su minuto de gloria, vendiendo mercancía averiada a la Sexta, como se le dijo ayer sin éxito". "Fin", concluye tratando de zanjar la polémica.

Pero la cadena se mantiene firme en lo publicado. "Ante determinadas acusaciones y señalamientos, desde laSexta respondemos con hechos":

"En corrillo informal con periodistas ayer en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó la apertura de una investigación oficial sobre el incidente de Cercanías en Atocha, afirmando que "hay que ser prudente pero, aunque no tenga certeza oficial, sí tengo sospechas de que haya podido haber un boicot a las Cercanías de Madrid en Atocha". Por este motivo, el ministro confirmó a los periodistas presentes que una de las líneas de esa investigación oficial es la de un posible boicot, hecho confirmado ayer por la tarde por la propia Dirección de Comunicación del Ministerio de Transportes a laSexta Noticias en una llamada telefónica. En mencionado corrillo, y preguntado en varias ocasiones por los periodistas presentes de laSexta Noticias, Agencia EFE y El Español (medio que también se ha hecho eco de esta información), el ministro Puente llegó a afirmar repetidamente: "No sé si Ayuso estará alimentando boicots pero lo que tengo claro es que nosotros mismos no nos vamos a autoboicotear". Con posterioridad a este corrillo, laSexta Noticias mantuvo conversación con la Dirección de Comunicación del Ministerio de Transportes para confirmar, como así sucedió, que desde nuestro medio nos pudiéramos hacer eco del textual reproducido de Óscar Puente y del contenido del corrillo con periodistas, haciendo hincapié en que aún no hay una certeza oficial de un boicot pero sí sospechas que fundamentan una investigación. Estos son los hechos ciertos y contrastados por laSexta". Ante determinadas acusaciones y señalamientos, desde laSexta respondemos con hechos: En corrillo informal con periodistas ayer en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó la apertura de una investigación oficial sobre el incidente de… https://t.co/9vn8r0NO54 — laSexta (@laSextaTV) December 7, 2023

Esto ha indignado al Ejecutivo de Ayuso y a los diputados populares. El consejero del ramo, al ser preguntado en el Pleno que se celebra este jueves en la Asamblea por las obras de la línea 3 de Metro, recordó que en este año que ya acaba ha habido hasta la fecha 708 incidencias en Cercanías, fruto de la "falta de inversión" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Lo que no sirve es que el señor [Juan] Lobato, hoy aquí presente, como mediador o relator con el Ministerio de Transportes lo único que se dedique es a pedir disculpas y perdón a todos los madrileños", dijo Jorge Rodrigo. Según el consejero, lo que tiene que hacer el dirigente socialista madrileño es "implicarse" y "mojarse" y "solicitar a su Gobierno que haga inversiones en el Cercanías".

Rodrigo añadió: "Señor Lobato, hoy como mediador le voy a hacer una propuesta: si usted y su ministro demuestran que el Gobierno del PP está haciendo algún tipo de boicot a Cercanías, hoy mismo presento yo mi dimisión. Yo le doy mi palabra de que dimito si tiene usted alguna prueba del Gobierno de la Comunidad de Madrid", añadió entre aplausos de la bancada popular.

Rodrigo ya solicitó el martes una reunión con carácter de urgencia con el ministro. "No hablamos de retrasos puntuales o fallos en el servicio sino de incidentes que afectan a la seguridad de los usuarios", lamentó. En este sentido reclamó al Ejecutivo central que "ejerza de una vez sus competencias y actúe con responsabilidad porque no podemos seguir así". Llegar a tiempo al trabajo o a un viaje se ha convertido en una lotería para ellos", censuró.