Ayuso, antes de reunir a sus consejeros para afrontar el 2024: "Yo al Gobierno de Sánchez no le daba ni agua"

"Yo al Gobierno, a este Gobierno y tal como está haciendo las cosas, no le daba ni agua", afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid tras asistir este lunes al desayuno informativo de Europa Press del presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda.

"Creo que no estamos aquí para salvarles la cara cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números. Por tanto, que se busque la vida el Gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos".

Fuentes populares ya habían avanzado que votarán en contra de los decretos anunciados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como también lo hará Junts. "Nosotros no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno", explicó su presidente, Alberto Núñez Feijóo en dicho encuentro informativo.

Para Isabel Díaz Ayuso lo "más preocupante" es lo que se deja de hacer: "Los problemas que tiene hoy España en el mundo, problemas demográficos, la falta de niños, la falta de oportunidades, el acoso total a la clase media, a las empresas, a los autónomos, a las oportunidades, la expulsión del talento joven, cómo va envejeciendo España, la competitividad de nuestras empresas, la imagen de España fuera de las fronteras...". "Es decir, los problemas de la nación están totalmente abandonados".

Ayuso insistió en que "el PP no debería ayudar en nada al Gobierno, en nada, que se busque las soluciones él solito, que es donde él se ha metido" porque, además, "cada vez que el Partido Popular ha hecho pactos de Estado y le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano, el Gobierno, le ha escupido literalmente, porque se ha montado ese muro antifascista en el que todo el mundo es fascista y cualquier barbaridad que parte del Gobierno es ‘por lo menos no gobierna la derecha’". La presidenta subrayó esta idea: "Tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando".

Ayuso reúne a sus consejeros en Manzanares el Real

La jefa del Ejecutivo regional realizó estas declaraciones antes de reunir a su Gobierno para preparar las principales acciones que desarrollarán este 2024. Esta jornada de trabajo con todos los consejeros tiene lugar durante todo el día, en la Residencia Santillana, en Manzanares el Real, y responde a las convocatorias habituales que suele hacer Díaz Ayuso con su equipo, tanto al inicio de año como a la vuelta del verano, en el mes de septiembre.

Este año, el Gobierno madrileño aprobará una nueva deducción fiscal para personas que lleven 5 años o más viviendo fuera de España y regresen o se instalen aquí y quieran invertir, además de una línea de ayudas a la Industria, destinada a que las pymes de hasta 1.000 empleados mejoren su productividad.

También pondrá el Centro Diurno para la Atención de Pacientes con ELA, y el nuevo Centro de Neurorrecuperación Funcional del Hospital Isabel Zendal, y entrará en funcionamiento el nuevo 12 de Octubre, una de las mayores obras civiles que se han hecho en Europea en los últimos años.

La Comunidad de Madrid también desarrollará este 2024 el Plan para una Educación Libre, Plural y de Calidad, con especial hincapié en lectura y escritura, exámenes orales y contenidos de calidad alejados de la ideología; extenderá el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas a los municipios y estrenaremos la teleasistencia avanzada en los domicilios de personas dependientes y continuará con el Plan Vive: 4.000 nuevas viviendas.

En 2024 se inaugurará la segunda conexión de Madrid con MetroSur, beneficiando a más de un millón de usuarios de la zona, que podrán llegar en 30 minutos a la Puerta del Sol; entrará en funcionamiento el intercambiador de Valdebebas, la futura Ciudad de la Justicia dará sus primeros pasos con la adjudicación de la obra y se completarán 14 kilómetros del nuevo corredor natural Arco Verde y se solicitará la reintroducción del lince ibérico en la región.

El Plan Integral de Danza, vinculado al Ballet Español de la Comunidad de Madrid, ofrecerá su primer espectáculo en 2024; se procederá a la reforma de las piscinas del Mundial 86, la piragüera de Aranjuez y el Parque Deportivo de Puerta de Hierro y el Ejecutivo madrileño seguirá trabajando en Digitalización con un Plan Estratégico de Ciberseguridad, la Cuenta Digital del Ciudadano y un mapa interactivo de los Servicios Sociales y sus prestaciones.