Ayuso emprende una nueva batalla contra Sánchez por su plan eléctrico: pone en "riesgo" decenas de proyectos

Nueva batalla entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña le acusó este martes de "poner en riesgo proyectos industriales, sobre todo en el sector de los centros de datos y otras infraestructuras digitales" en la región tras la actualización del Plan estatal de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021/26.

Según detalló Ayuso durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press, "si se aprobara el plan propuesto, se pondría en riesgo la creación de casi 18.000 puestos de trabajo". En caso de no modificarse, "España se arriesga a ser relegada a un segundo plano en Europa y a descolgarse de un motor de crecimiento y alto valor añadido". Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado cerca de una veintena de propuestas de compañías eléctricas para nuevas infraestructuras en territorio madrileño que tengan acceso a 2.947 megavatios (MW) más para 80 proyectos.

"El trabajo sectario que está realizando el Ministerio de Transición Ecológica está siendo, probablemente, el más traidor porque lo hace en silencio, lo oculta a la opinión pública, y son medidas cuyos efectos no notamos hoy, lo vamos a ver en el futuro", denunció la presidenta.

El Gobierno central, que ha acordado incluir en su Plan cambios con una dotación extra de 276,2 millones de euros, solamente ha validado para la Comunidad de Madrid una actuación -"sin ningún tipo de inversión económica"- para ampliar la subestación del municipio de Algete. De este modo, se convierte en una de las pocas comunidades autónomas que no se beneficiará de las nuevas inversiones, lamentan desde el Ejecutivo madrileño. La decisión adoptada por el Gobierno de Sánchez afecta a planes presentes y futuros, sobre todo, en un sector estratégico para la economía y generadores de empleo como es el de los centros de datos (CPDs), que requieren inevitablemente de mayor capacidad energética. Por ello, desde el Ejecutivo madrileño se insta a cambiar el modelo de planificación energético para adecuarlo a las nuevas necesidades de la economía regional.

De hecho, supone la paralización de 59 iniciativas de instalación de CPDs, ignorando que el desarrollo de modelos más intensivos en uso de datos y conectividad como la realidad aumentada, usos del metaverso, 5G, internet industrial o la Inteligencia Artificial demanda obligatoriamente más energía. Con esta situación, "España se arriesga a ser relegada a un segundo plano en Europa y a descolgarse de un vector de crecimiento y alto valor añadido, contradiciendo una de las indicaciones de la Agenda Digital 2026 publicada por el Gobierno Central".

Así lo explicaba el pasado sábado, a través de X (antes Twitter), el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, dando respuesta al diputado de Más Madrid, Eduardo Gutiérrez.

Voy a tratar de explicar cómo la planificación, y no el mercado, causa el problema de saturación que aquí el amigo comunista no es capaz de entender. Y perdonen la redundancia, si entendiese de economía no sería comunista, lo sé.

Pero vamos a ello. Long 🧶 https://t.co/F8g2m0Aueq — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) January 13, 2024

La planificación actual no se adapta al mercado

Desde el Gobierno regional explican que, gracias a su ubicación estratégica como punto neurálgico de interconexión, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el polo digital en el sur de Europa y es el territorio escogido para la instalación de centros de datos en España, ya que representa el 85% de la oferta nacional actual (unos 30 centros de datos operativos, con 155 MW instalados) y concentra más del 80% de la futura oferta esperada en el país, con un crecimiento previsto muy por encima de los líderes europeos en este ámbito: Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y Dublín.

Según el último informe de la patronal de CPDs, Spain DC, este sector supondrá para la economía regional 16.320 millones de inversión directa e indirecta. Con esta negativa y ante la dilatación en el tiempo de la llegada de soluciones de electrificación, el Ministerio "está desincentivando" el desarrollo de una industria de proximidad altamente tecnológica y actualmente enfocada en soluciones de Inteligencia Artificial para todos los sectores y ámbitos, de manera que las compañías pueden decidir deshacer sus inversiones y trasladar sus proyectos a otros países.

La aparición de nuevas tecnologías y soluciones como ChatGPT aumentan las necesidades de recursos eléctricos a un ritmo sin precedentes, por lo que "el suministro energético no puede estar sujeto a una planificación quinquenal como la actual", que no se adapta a lo que exige el mercado. Además, las actualizaciones que se realizan "tardan unos dos años en aprobarse, lo que es manifiestamente insuficiente" para dar respuesta a los proyectos existentes y para las previsiones de futuro de la región.

La presidenta madrileña criticó que la propuesta del Gobierno central "es incompleta, llega tarde, no resuelve los problemas reales de atención del suministro y pone en riesgo el impulso a la industria de alto valor añadido, especialmente los centros de datos". Ante esta situación, la Comunidad de Madrid, que representa aproximadamente un 11% de la demanda de energía de todo el país pese a su alta concentración poblacional y de actividad económica, presentó las alegaciones pertinentes la pasada semana y no descarta acudir a la Justicia si no son atendidas. "Ahora esperamos que atiendan nuestras alegaciones porque si no tendremos que recurrir a los tribunales" porque esta decisión "nos va a hacer un daño irreparable, especialmente a la inversión", avanzó.

Esta decisión se suma a la recientemente tomada por el Gobierno de Ayuso con el Plan Hidrológico del Tajo, que también "amenaza" el suministro de agua de cerca de siete millones de habitantes, y contra el que Canal de Isabel II presentó una demanda ante el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre.

"Su obsesión contra Madrid no tiene límites"

"La obsesión del Gobierno contra Madrid no tiene límites", subrayó Ayuso. "Nos quieren dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, debilitar museos e instituciones, sin inversiones, sin industrias y sin empresas. A Cataluña le ceden todos los tributos – no digamos a País Vasco y Navarra- y a nosotros nos quieren impedir bajar un solo impuesto".

"En Madrid nos imponen decretos que ahuyentan las inversiones, y en Cataluña están dispuestos a forzar el regreso de las empresas que huyeron durante el procés. A Madrid le niegan hasta una pista de esquí, y a los separatistas les permiten fabricar un cuerpo nacional de Policía de facto. Y ahora pretenden que Madrid se agote por falta de agua y de energía" añadió. Pero "por más que lo pretendan, no se van a poder conseguirlo porque cuando la sociedad es libre y próspera, está unida entorno a la ilusión y el trabajo".