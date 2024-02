La brutal campaña de la izquierda contra Ayuso por las residencias a la que se suma el Gobierno de Sánchez

"No consta que una derivación hubiera dado lugar a un resultado distinto pues, como se ha señalado, los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban". Esta frase no la pronunció Isabel Díaz Ayuso el jueves en la Asamblea. Esta frase está recogida en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, conocido precisamente esta semana, por el que se archivan los recursos presentados por Marea de Residencias en relación a la muerte de dos mayores en geriátricos de Parla durante la pandemia.

¿Y qué es lo que dijo textualmente la presidenta madrileña cuando contestó a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que la había atacado duramente por este asunto? Esto: "Fue la Policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió?, que había muertos en todas partes: en las casas, en los hospitales, en las residencias. Todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio (...)".

A partir de ese momento se inicia una brutal campaña contra ella. "Porque iban a morir igual", destaca como textual pronunciado por la presidenta la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. No fue la única que manipuló sus palabras, acogiéndose a la literalidad del titular del diario.es. Miembros del Gobierno de Pedro Sánchez también entraron de lleno. "7.291 muertos", escribió, por ejemplo, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, obviando que es Aragón – su comunidad autónoma- la que registró el porcentaje más alto de mayores de 65 años fallecidos por Covid-19. Le siguen La Rioja, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla La Mancha y Baleares. Después, por debajo de la media nacional, se sitúa Madrid, según los datos facilitados por el propio Ministerio de Sanidad.

"Retorcer el tema de las residencias"

El anterior delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid y exsecretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, animó a los suyos a "retorcer el tema de las residencias". Y su sucesor, Francisco Martín, está en ello. "No, no murieron igual. 7.291 personas murieron solas, con dolor y de forma indigna", afirmó este jueves en X, antes Twitter, entrando de lleno en la campaña de descrédito contra Ayuso.

No, no murieron igual. 7.291 personas murieron solas, con dolor y de forma indigna.https://t.co/SrLR8xMnNM — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) February 15, 2024

"Como delegado del Gobierno deberías tener algo más de pudor y respeto por el trabajo de otras instituciones y de tantos profesionales que lo dieron todo durante los peores momentos de la pandemia", comenzó replicando el portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo madrileño. "El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso todos los medios a su alcance para combatir la pandemia y se adelantó a todas las Administraciones con medidas innovadoras como la puesta en marcha de dos hospitales de pandemias y otros recursos que salvaron la vida y ayudaron a miles de personas", señaló Miguel Ángel García, que concluyó recordando que, "mientras tanto, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, totalmente superado, abandonó a su suerte a todas las comunidades autónomas y a todos los españoles y su única receta fue encerrarnos en casa por recomendación de un comité de expertos que nunca existió".

A estas palabras contestó el delegado del Gobierno. "Como consejero, en cambio, te veo de pudor sobrado… una vez más. Menos piel fina, menos cinismo, y una pizca de empatía, al menos, por favor. Parte de nuestra responsabilidad es reconocer y aprender de los errores para que no se vuelva a repetir", lanzó Francisco Martín.

"Empatía toda, especialmente con aquellos que sufrieron las peores consecuencias de la pandemia y con los profesionales que se dejaron la piel", le replica Miguel Ángel Gracía. Pero "cinismo ninguno… No somos precisamente nosotros los que tratamos de utilizar el dolor de las personas para obtener un efímero rédito político. Lo que no me esperaba es que lo hiciera el delegado del Gobierno", añade.

Empatía toda, especialmente con aquellos que sufrieron las peores consecuencias de la pandemia y con los profesionales que se dejaron la piel. Cinismo ninguno… no somos precisamente nosotros los que tratamos de utilizar el dolor de las personas para obtener un efímero rédito… https://t.co/1g5DJ1wYVW — Miguel Ángel García Martín (@MA_GarciaMartin) February 15, 2024

Tampoco lo deja pasar por alto el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, Carlos Novillo. "¿Empatía? ¿Qué hacías tú, escondido en la Moncloa, esos meses, donde nos dejasteis solos? Decretasteis el estado de alarma, eso implicaba un nivel 3 (interés nacional). Debíais dirigir esta emergencia en todo el país, pero el miedo y la incapacidad os paralizó".

Francisco Martín había solicitado por carta el mes pasado a Isabel Díaz Ayuso una reunión para "recuperar las relaciones institucionales cordiales y colaborativas" entre las dos instituciones, algo que destacó el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. "Y esta es la manera en la que el delegado del Gobierno quiere acercar posturas y recomponer relaciones con la Comunidad de Madrid, comportándose como un miserable troll que cabalga sobre el dolor de la gente. FIN".