La mentira de Más Madrid, al descubierto: un vídeo revela que el pato había muerto antes de la mascletá

Giro en los acontecimientos. El pato muerto por la mascletá celebrada en la capital estaba muerto, sí, pero falleció antes del evento pirotécnico. Un madrileño que paseaba por Madrid Río con su hija grabó el momento. "¿Dónde está el pato?", le pregunta a la pequeña, que lo señala con el dedo. "¿Qué está haciendo el pato?", cuestiona a continuación. "Durmiendo", contesta ella.

El madrileño decidió enviar el vídeo a Telemadrid después de la polémica generada por la izquierda, que se opuso frontalmente a esta mascletá utilizando incluso esta imagen como prueba de su posición, y en él se puede comprobar la hora de la grabación, minutos antes de que arrancara el espectáculo. "El telespectador explica que, aunque a él no le gusta la mascletá, tampoco le gustan las mentiras", señala la cadena. "El pato – precisa él- no se murió por los petardos si no que ya estaba muerto antes".

Vídeo viral de un pato muerto en Madrid Río: un espectador de Telemadrid demuestra que murió antes de la mascletá https://t.co/AZMW51FHxc — Telemadrid (@telemadrid) February 20, 2024

Más Madrid había utilizado esta foto para denunciar al alcalde, José Luis Martínez Almeida, y a todo su equipo de gobierno por organizar este evento. Su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se hizo eco de la denuncia de su concejal Álvaro Fernández Heredia quien, acompañando su comentario en X, antes Twitter, adjuntó una foto del pato fallecido. "Gracias, Almeida", escribió.

Más lejos fue la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que llegó a escribir: "Este es el resultado de la mascletá de Almeida: un pinchazo estrepitoso que ha costado 48.000 euros y que ha matado animales en un espacio renaturalizado". También adjuntaba Bergerot la imagen del pato muerto.

Este es el resultado de la mascletá de Almeida: un pinchazo estrepitoso que ha costado 48.000 euros y que ha matado animales en un espacio renaturalizado. pic.twitter.com/F0uRjiJn6L — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 18, 2024

Este lunes le preguntaron a la presidenta por ello. Isabel Díaz Ayuso contestó con sorna: "Debe ser que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid, patas arriba a la primera. Tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid a ver por qué es de peor condición".

"Las bromas de Ayuso ya nos las conocemos", señaló después en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el socialista Juan Lobato. "A mí lo que me parece lamentable es que un alcalde se dedique con dinero público a pagar la fiestecita de su partido", añadió. También Bergerot salió a criticar a la presidenta y al alcalde. "Lo sucedido con la mascletá es una bravuconada" de Almeida. "Además, tiene consecuencias, como han demostrado las asociaciones ecologistas, que van en contra de ese orgullo que tenemos de río".

"El pato fake"

El regidor, por su parte, criticó que la izquierda madrileña haya "vuelto a hacer el ridículo". "Una izquierda que no quiere que nunca se haga nada y que cuando se hace se queja siempre. Una izquierda triste, enfadada, que no asume la vitalidad, la energía y el momento que está viviendo Madrid".

Ya este martes, tras desvelarse este vídeo, Almeida fue claro: "El pato fake", dijo a preguntas de la prensa. "Esto es el pato fake de la izquierda en la ciudad de Madrid". "Decía el otro día que era una izquierda triste y amargada, que siempre está en contra de todo lo que se hace en Madrid", pero lo que el regidor "no suponía", admitió, "es que pudieran llegar a mentir de esta manera y que podían, incluso, subir fotos de un pato que no murió como consecuencia de la mascletá".

El alcalde pidió a las formaciones de izquierda que se disculpen. "Han pasado de la tristeza y la amargura a la tristeza, yo sí les pediría que pidieran disculpas por el pato fake porque cuando se mienta de esta forma lo mejor que se puede hacer es reconocerlo y pedir disculpas".

Su delegado de Medio Ambiente había tirado también de humor este lunes. "Ha aparecido una fotografía, que ha subido a las redes sociales un concejal de Más Madrid, de un pato que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde se encuentra ese pato. En todo caso estaremos a ampliar esa información por parte de Más Madrid que, entiendo, ahora procederá a hacer la autopsia y nos dará cuenta de cuáles son las causas", señaló Borja Carabante.

Un ciudadano demuestra que el "pato muerto de Más Madrid por la mascletá" había fallecido previamente Y así es como entiende la política Más Madrid y la izquierda, con mentira, con falsa polémica. Todo vale para embarrar hasta llegar a hacer el ridículohttps://t.co/9I4PRzuMrT pic.twitter.com/ZX3mThHJnw — Borja Carabante (@bcarabante) February 20, 2024

Y ya este martes, y después de que Telemadrid haya hecho público el vídeo, escribió en X: "Un ciudadano demuestra que el ‘pato muerto de Más Madrid por la mascletá’ había fallecido previamente. Y así es como entiende la política Más Madrid y la izquierda, con mentira, con falsa polémica. Todo vale para embarrar hasta llegar a hacer el ridículo".