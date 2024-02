Los primeros minutos del Pleno de este martes en el Ayuntamiento de Madrid ya dieron para mucho. La primera pregunta la formulaba la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, y versaba sobre vivienda. Pero en su respuesta al alcalde decidió sacar el caso Koldo, que salpica al PSOE de Pedro Sánchez y su Gobierno en los meses en los que ella formaba parte.

"Me sorprende su sobreactuación en el caso Koldo cuando todavía tiene pendientes los contratos de mascarillas en el Ayuntamiento", le espetó Maroto a José Luis Martínez Almeida, obviando que el juez procesó a Alberto Luceño y Luis Medina por estafar precisamente al Consistorio, excluyendo de cualquier responsabilidad a los gestores municipales.

"Me produce asaco y vergüenza, señor Almeida, que cualquiera se haya enriquecido en los peores momentos de la pandemia y me da igual que se llame Koldo, que sea el hermano de Ayuso o que sean sus amigos Medina y Luceño porque en el PSOE lo tenemos muy claro: corrupción cero, corrupción cero", afirmó la socialista entre la algarabía de la bancada popular.

"Si no existiera, señora Maroto, habría que inventarla porque hay que echarle cuajo para hablar de Koldo hoy aquí", comenzó contestando un atónito Almeida, que cuando arrancó su intervención aún no se sabía nada del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien finalmente ha aguantado el pulso que ayer le echó Ferraz y se ha negado a dejar el acta, pasando pues al Grupo Mixto.

Almeida acusó a Pedro Sánchez de estar buscando ahora una salida "personal" a Ábalos, tal y como desveló El País antes del asombroso desenlace. "¿Por qué le tienen que buscar una salida personal al señor Ábalos?, ¿por lo que sabe?", preguntó al regidor, quien también le inquirió a la portavoz socialista y exministra de Industria: "¿Qué sabe usted de la koldosfera? Porque usted estaba en el corazón de un partido y de un Gobierno podrido por una trama criminal corrupta". "¿Debemos suponer que usted no conocía a Koldo ni a Ábalos y que la ministra de Industria no se enteraba de las empresas que suministraban mascarillas? ¿Debemos suponer que usted, que estaba en el corazón de una trama criminal, no sabía absolutamente nada? Diga a todos los madrileños qué trato tuvo usted con Koldo, qué trato tuvo usted con el señor Ábalos".

"La legislatura está muerta y Ábalos huele la debilidad"

Más tarde, el alcalde atendió a los medios, que ya habían filtrado la intención del exministro y mano derecha del presidente del Gobierno de mantener su acta de diputado, pero aún no se había producido su demoledora comparecencia desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados. "De confirmarse que se queda con el escaño y se pasa al Grupo Mixto, la legislatura está agotada", vaticinó el alcalde, que lo argumentó de la siguiente manera: "Está agotada porque, si ya era inviable esta legislatura tal y como nació y tal y como se está desarrollando, si además se ve adornada por un escándalo de corrupción que afecta de lleno al Gobierno del PSOE, a Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos - que recordemos que es el que presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy y el que defendió la moción de censura- es inviable".

Almeida preguntó a continuación: "No sólo va a tener que negociar con Sumar, Podemos, BNG, ERC, Junts… ¿también con Ábalos?, ¿también ahora vamos a tener que negociar con Ábalos la gobernabilidad de España?". El alcalde insistió en que "esta legislatura está acabada, entre otras circunstancias porque nadie duda de que Ábalos no hubiera adoptado esta postura si no fuera porque huele la debilidad y huele la debilidad de Pedro Sánchez. ¿O creemos que el Pedro Sánchez indestructible, que el titán del Manual de resistencia, si estuviera en un tiempo fuerte le hubiera resistido dos asaltos el pulso que le está echando Ábalos? Por supuesto que no, pero José Luis Ábalos sabe que está débil, que apunta a final de legislatura y que no se quiere quedar sin aforamiento".

Ahora bien, Almeida añadió: "Pedro Sánchez se beneficia de la postura de José Luis Ábalos, que nadie lo dude, porque el aforamiento lo que hace es protegerle de las responsabilidades judiciales, al menos en esta primera fase y, claro, si Ábalos fuera imputado, Pedro Sánchez automáticamente tendría que irse".

Más tarde el alcalde de Madrid pasó a recordar el famoso pasaje recogido por el presidente del Gobierno en su libro Manual de resistencia en el que relata cómo Koldo se quedó dos noches custodiando sus avales para las primarias del PSOE. Es un "pasaje fascinante", dijo Almeida, "donde describe con tintes heroicos cómo Koldo durmió durante dos noches con los avales al lado, sin ir al baño, no los fueran a sustraer. Oiga, esto no es un partido. ¿Pero en qué partido ocurre que alguien tenga que quedarse dos noches sin ir al baño para custodiar unos avales?", preguntó el regidor. "¡Pero cómo se conocen en el PSOE, cómo se conocen entre ellos y cómo conocen hasta dónde alcanzan sus prácticas corruptas! Es que ni en Los Soprano [una de las mejores y más famosas series sobre mafiosos] vemos escenas tan cutres y vergonzantes, pero esto lo que revela es la forma de funcionamiento del sanchismo y del PSOE: si no se fían de ellos mismos como para fiarnos nosotros".