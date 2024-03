En una comparecencia pública en el marco de su viaje institucional a Chile, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al ataque diario del que es objeto por el caso de su pareja, judicializado en estos momentos. En el ataque participan miembros del Gobierno y del PSOE, que exigen su dimisión día sí y día también, además de todo el equipo de opinión sincronizada, a los que la situación fiscal de un particular les viene muy bien como cortina de humo para que no se hable del caso Koldo y sus ramificaciones. Entre estas, las relaciones de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, con implicados en la trama de corrupción y con el rescate de Air Europa, mientras al mismo tiempo la aerolínea patrocinaba actos del Africa Center de Gómez. Unos hechos sobre los que nadie ha dado explicaciones hasta ahora.

No parece que vayan a callarla, sino más bien al contrario. Díaz Ayuso ha afirmado que "ya es hora" de que Sánchez y su mujer den "explicaciones" porque es "un clamor lo que sucede en España" y ha denunciado "una persecución desproporcionada" por parte del "entorno de Moncloa" y "una estrategia chavista" al considerar que el Gobierno está "acorralado" por el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proviniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios, y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros donde está su marido, el propio presidente del Gobierno", ha dicho. "Nunca habíamos visto una situación así en España".

En opinión de Ayuso, su Gobierno se diferencia del de Pedro Sánchez en que ella "tiene presupuestos, Sánchez no tiene ni siquiera unos presupuestos; yo tengo legitimidad en las urnas, cosa que Sánchez no tiene; yo cumplo un programa electoral, cosa que Sánchez no hace, y yo no tengo un solo caso de corrupción en mi Gobierno, cosa que sí tiene Sánchez".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha eludido pronunciarse sobre el caso de su pareja, por ser ya un caso judicializado, salvo para señalar que resulta sorprendente que "sus datos personales, particulares, estén rondando los medios de comunicación, lo que ha llevado al propio Colegio de Abogados y a otros colectivos a presentar denuncias y querellas", ya que esto supone "un atropello no solo contra un particular, sino contra el Estado de derecho, lo que afecta a todos los españoles". Es "una estrategia", a su juicio, "chavista y putinista" el hecho de trasladar "los datos de un particular sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa y con el ensañamiento que demuestra que el Gobierno de Sánchez".

"Está muy agobiado, muy acorralado y preocupado por el caso de Begoña Gómez, por el caso del secretario de organización del Partido Socialista, que es el que está involucrado en una trama que está afectando por posible corrupción y se está viendo, se han encontrado pistolas, fajos de dinero… y que esto afecta a ministerios, a ministros y a otros organismos públicos", ha señalado.