El PSOE pide la dimisión de Alfonso Serrano, que se toma con humor la foto de la Ser donde aparece con el novio de Ayuso

Al filo de las 12.00 horas, la Cadena Ser publicaba una información relativa a Alfonso González Amador, novio de la presidenta madrileña y a su número dos en el PP de Madrid, Alfonso Serrano. "La 'mano derecha' de Ayuso se reúne con la pareja de la presidenta madrileña pocas horas después de querellarse contra la Fiscalía", tituló la emisora de Prisa. Según dicha información, acompañada de fotografías de ambos, se trataba de una reunión en una cafetería del distrito de Barajas.

Serrano ha negado que se tratara de una reunión y ha calificado la cita de coincidencia pues un familiar suyo "vive al lado" y Alberto González también tiene familia cerca. No es la primera vez que quedan a tomar algo, añadió en el programa de Risto Mejide en Cuatro. Y hasta aquí. El secretario general de los populares madrileños no quiso hacer más valoraciones sobre un encuentro con un "particular" con el que tiene relación por ser la pareja de su jefa y amiga, Isabel Díaz Ayuso. Como también la tiene con otras parejas de sus compañeros, defendió.

Pero estas fotos armaron un gran revuelo, también en la Asamblea donde se acababa de discutir sobre las presuntas obras irregulares que habría llevado a cabo el novio de la presidenta en su vivienda y que, al parecer, originaron goteras y molestias a los vecinos y al dueño de un bar situado justo debajo del inmueble.

A preguntas de la prensa, en la Cámara autonómica, Serrano decidió tomarse con humor el asunto. "Voy a deciros la verdad: intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, que ella es quien suele reunirse allí con empresarios, pero no tengo su teléfono. Luego llamamos a La Chalana, y estaba lleno de socialistas por lo que tampoco pudimos ir ahí. Después llamamos al Ramsés, que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del PSOE, pero ahí tampoco había sitio. Por lo que fuimos a tomar una coca-cola en un bar petado de gente en una cristalera frente a la calle", contestó irónico el también diputado popular.

Y añadió: "Si para la Cadena Ser es noticia esto frente a que la mujer del presidente del Gobierno firme cartas recomendando empresas que luego contrata su marido... Si es más importante que el señor Serrano se reúna con una persona que conoce, tomando una coca-cola con todo el mundo... Si es más noticiable una gotera en una obra que una trama con armas… Bueno, esto es la democracia, esto es la prensa libre, perfecto, poco más puedo añadir".

Estas declaraciones provocaron una honda indignación en el PSOE que, a través de Twitter, pidió su dimisión inmediata. Según los socialistas, "el PP de Madrid se ha convertido en un nido ultra de insultos, trumpismo y denigración de los valores de la política. No todo vale. Basta ya".

El señor Alfonso Serrano debe presentar su dimisión inmediata. El PP de Madrid se ha convertido en un nido ultra de insultos, trumpismo y denigración de los valores de la política. No todo vale. Basta ya. https://t.co/t9jVHthOdQ — PSOE (@PSOE) April 4, 2024

Sin embargo, Serrano se niega a "entrar en el juego de la izquierda política y mediática", tal y como argumentó. "Yo tengo una relación personal (con él) porque es el novio de mi amiga y jefa y hemos coincidido y hemos quedado" en más de una ocasión, pero "lo que no voy a hacer, y no porque tenga nada que ocultar, es entrar en el juego que la izquierda política y mediática quiere", que al final es "dar más explicaciones" que el Gobierno de los escándalos que le salpican o del uso que se hace del Falcon, dijo.

Para el secretario general de los populares madrileños, lo que hay en este caso es un "interés mediático deliberado de tratar de equiparar, como si esto fueran las reuniones de La Chalana" o un encuentro entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Koldo García, comparando "a un particular, que tiene una presunta infracción con Hacienda, con un portero de puticlub, a sueldo del Gobierno, detenido en el epicentro de una trama de corrupción con armas".