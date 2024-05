Más Madrid enmudece ante la privatización sanitaria de Defensa mientras Ayuso carga contra la "ministra sindicalista"

El de este jueves fue el primer Pleno desde la última manifestación organizada por la izquierda contra la política sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. La encabezó la ministra de Sanidad, Mónica García, y su éxito de convocatoria fue bastante escaso, sobre todo si se compara con las marchas que en este mismo sentido se organizaron los años anteriores.

Desde el Gobierno de Ayuso y el PP de Madrid no daban crédito de que la ministra se colocara al frente de la misma. "Los españoles lo que necesitan es una ministra que trabaje y que lidere la solución de los problemas. No una activista. Si no sabe gestionar, lo mejor que puede hacer es marcharse antes que seguir dividiendo, enfrentando y faltando a la verdad constantemente", señalaron desde la consejería de Sanidad. Como telón de fondo de la manifestación, la futura ley en la que trabaja García, que priorizará la gestión pública en la sanidad, poniendo especialmente el foco en la Comunidad de Madrid.

Pero este jueves ocurrieron dos hechos notables. Por un lado, la noticia publicada por el elDiario.es: "El Ministerio de Defensa privatiza por 75 años el edificio del hospital militar de Chamberí y se lo entrega al Grupo Quirón". Se trata de un edificio que lleva cerrado durante dos décadas, con sus puertas y ventanas tapiadas, y una vegetación que ha desbordado sus jardines y se ha expandido por la entrada al inmueble. Defensa decidió convocar un concurso el otoño pasado para la explotación de las instalaciones. El proceso, cuenta este medio, se cerró el 24 de enero con la adjudicación de este lugar a la única licitadora, la Fundación Jiménez Díaz, dependiente del Grupo Quirón, uno de los enemigos públicos de la izquierda, especialmente a raíz de la polémica con el novio de la presidenta.

Por otro lado, la reacción de Más Madrid. El principal ariete contra Ayuso por la sanidad enmudeció y no hizo referencia alguna de la manifestación que tuvo lugar cuatro días antes. Y, mucho menos, habló sobre esta privatización del Gobierno del que Mónica García forma parte. La ministra también guardó silencio sobre ello a pesar de asistir a varios actos y mantener un día muy activo en redes sociales.

Quien no se calló fue Ayuso. "Son ustedes un tesoro político, son una maravilla. Resulta que sale este fin de semana la ministra sindicalista, ahora candidata (al Consejo Ejecutivo de la OMS), manifestándose contra sí misma el domingo, con un muñeco en brazos que se supone que soy yo – salgo un tanto inquietante- para protestar contra las medidas de su propio Gobierno contra ella misma" y "resulta que en febrero han privatizado el hospital militar de Chamberí para dárselo a Quirón", le espetó a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, nada más arrancar su respuesta.

Lo hizo con una sonrisa y entre gestos de complicidad de los suyos. "Y la ministra manifestándose contra ello", añadió entre un sonoro aplauso de su bancada. "Y como de gestión sanitaria ya sabemos lo que hace, ahora quiere un carguito en la OMS. ¿Sabe lo más interesante que tiene que conocer la OMS? Que cuando alertó desde diciembre de 2019 que venía una pandemia, la ministra sindicalista llamaba a las manifestaciones por todo Madrid en marzo hasta que la Comunidad tomó decisiones y puso pie en pared para que esto parara", recordó Ayuso que pasó también a recriminar la actitud de Mónica García con el Hospital Isabel Zendal durante la pandemia.

El gobierno de Sánchez se manifiesta contra sí mismo por la Sanidad. pic.twitter.com/bgiCSDDU86 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 23, 2024

La "hipocresía" del Gobierno

El PP también cargó contra la "hipocresía" del Gobierno por entregar este centro hospitalario a Quirón mientras "demoniza" a este grupo sanitario. Lo hizo su portavoz en la Asamblea. "Creo que es una demostración de la hipocresía constante del Gobierno de Pedro Sánchez, que hiperventila cuando los demás utilizan los instrumentos que tiene la Ley de Contratos del Sector Público para hacer eficiente la Sanidad y que, sin embargo, ellos la utilizan con toda la naturalidad del mundo sin que se le pueda decir nada", señaló Carlos Díaz-Pache a la prensa.

Pache apuntó también que se trata de una "cesión de la gestión por 75 años" al Grupo Quirón, "que está demonizado por la izquierda todos los días en la Asamblea" y a quien "tanto el PSOE como Más Madrid atacan de manera muy personalizada" a pesar de ser el grupo empresarial "más grande de Europa en el ámbito sanitario" y que obtiene sus contratos mediante concurso cumpliendo las condiciones.

La consejera alerta sobre las intenciones de la ministra

"Estoy esperando esa manifestación contundente [ de la ministra] contra esa cesión de ese hospital a la sanidad privada", dijo por su parte la consejera Fátima Matute, que se mostró radicalmente en contra de esa norma que prepara el Ministerio y que pretende modificar la Ley 15/1997 que ha permitido a la sanidad privada gestionar hospitales públicos durante los últimos años.

"Podría producir un bloqueo, no de la sanidad madrileña en sí sino de todo el Sistema Nacional de Salud", aumentando exponencialmente las listas de espera, alertó la consejera madrileña del ramo. "Porque Madrid no es la única comunidad que tiene colaboración público-privada, todas las tienen; es más, nosotros somos de los que más bajo tenemos ese porcentaje (de colaboración)", sostuvo.

Consejeros del PP piden una reunión urgente

Precisamente este mismo jueves la máxima responsable de la sanidad madrileña se ha dirigido por carta a la ministra. También el resto de consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En las misivas solicitan a Mónica García que convoque de forma urgente un Consejo Interterritorial Extraordinario para abordar de manera monográfica la necesidad de cubrir la falta de profesionales sanitarios para este verano. Pero el Ministerio lo ha rechazado. "Este tema ya se abordó en el CISNS monográfico de Atención Primaria, así como en la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, en las que estaban presentes todas las CCAA, y que se les ofreció la posibilidad de que enviaran sus dudas al departamento".

Además, en un encuentro mantenido en las últimas horas, los consejeros firmaron un escrito en el que reprueban su actitud y le piden que abandone las "posturas sectarias" y deje de "comportarse como una activista". Así, le reclaman que trabaje para representar a todos los españoles, en lugar de salir "con una pancarta a manifestarse contra la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid".