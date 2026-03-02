Madrid lanzará una plataforma para unificar el uso de los datos genéticos de los pacientes

La Comunidad de Madrid lanzará este verano una plataforma con la que dará servicio al Centro Madrileño de Análisis Genómico (CMAG) para unificar los criterios y el uso de los datos genéticos de los pacientes. El objetivo de este recurso, que contará con una inversión de 1,2 millones de euros por parte de la Consejería de Digitalización, es aumentar la calidad y la seguridad en los diagnósticos.

La aplicación tecnológica se conectará a los laboratorios de los ocho hospitales de la región que pueden realizar análisis de ADN y a la Historia Clínica de los pacientes. En concreto, dichos centros son el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos, el 12 de Octubre, La Paz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, Getafe y Móstoles.

A su vez, esta plataforma se integrará en el proyecto SIGenES (Sistema de Información Genómica del Sistema Nacional de Salud) para poder comparar toda la información con la red de centros sanitarios de toda España. Así, los médicos podrán identificar variantes genéticas que ayudarán a diagnosticar enfermedades o elegir los mejores tratamientos.

La gestión de los datos

Dentro de la iniciativa también se contempla el desarrollo de un portal web para que todos los profesionales puedan acceder a las pruebas genéticas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), así como compartirlas con el resto de comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad bajo criterios de confidencialidad y protección de datos.

De este modo, se establecerá un modelo único e interconectado de gestión de datos con el objetivo de que cualquier profesional pueda acceder a ellos, con independencia del lugar donde atienda al ciudadano o realice las pruebas. Para ello, se modernizará el sistema que almacena toda la información y se ampliará su capacidad.

El proyecto está financiado con los fondos europeos Next Generation a través del citado SIGenES, una iniciativa estratégica del Ministerio de Sanidad para crear una red nacional compartida de datos genómicos.

Cabe resaltar que el Gobierno regional creó el CMAG en 2019 como el primer paso para abordar la custodia y análisis de resultados, pruebas, diagnósticos y estudios realizados en esos centros. Antes, cada hospital solo podía acceder y tratar sus propios registros, y, a partir de ahora, la actuación aportará una visión global del trabajo.