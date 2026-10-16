La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada este viernes en Es La Mañana en un programa especial desde el madrileño hotel Hyatt Regency Hesperia, en la que ha criticado la actitud del Gobierno de España tras la invasión de Ceuta impulsada por Marruecos, así como la incertidumbre generada por el Ejecutivo en todo los ámbitos, incluido el electoral.

En este sentido, Ayuso ha profundizado también en la situación de la región y ha denunciado la acampada masiva de la Puerta del Sol. "Ahí está el kilómetro cero de España entera", ha subrayado, preguntándose si "¿de verdad esta es la imagen que quiere dar la España de Sánchez?".

De este modo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la actitud de quienes están ocupando la plaza madrileña, a quienes ha calificado de "mamarrachos". Así, ha criticado a los ocupantes de la plaza por estar "arruinando la imagen de España y a la gente que paga sus impuestos y tiene que llevar a sus hijos a los colegios de la zona y tiene sus negocios".

En este sentido, Ayuso ha subrayado que todos estos problemas no les importa a los ocupantes de Sol porque "nunca han pagado impuestos ni han creado un puesto de trabajo y les da igual todo". De hecho, ha defendido que "la gente de verdad sensata no puede permitir que la imagen de una de las plazas más emblemáticas sea tan cutre y denigrante".