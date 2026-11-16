Detenidas dos ladronas que intentaron asaltar cuatro casas del barrio de Salamanca

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos mujeres tras ser descubiertas cuando trataban de llevar a cabo cuatro robos en edificios del distrito de Salamanca. Las arrestadas, nacidas en Georgia en 1995 y en Croacia en 1996, contaban con órdenes de detención en vigor por robos con fuerza y robos con violencia en el interior de viviendas.

La intervención tuvo lugar el pasado 18 de octubre cuando efectivos del cuerpo policial localizaron a las sospechosas en la confluencia entre la calle Goya y la calle Príncipe de Vergara. Ante su actitud sospechosa, iniciaron un seguimiento discreto de las mismas.

Durante el operativo, los agentes pudieron constatar la metodología empleada por las mujeres: se cubrían con gafas de sol, bufandas y guantes con el propósito de burlar las cámaras de vigilancia de los inmuebles y evitar dejar huellas dactilares. En total, las detenidas intentaron acceder a un portal de la calle Príncipe de Vergara, dos de la calle Núñez de Balboa y otro más de la calle Velázquez.

En un determinado momento, las asaltantes se percataron de la presencia de los agentes mientras trataban de entrar a uno de los portales situados en la calle Núñez de Balboa. En ese instante, emprendieron una rápida huida a pie hasta alcanzar un taxi. Sin embargo, los agentes las interceptaron y procedieron a la incautación de las prendas utilizadas para ocultar su identidad. Tras comprobar que ambas contaban con antecedentes y estaban en búsqueda por estos delitos, las arrestaron.