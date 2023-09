López Miras defiende el "buen acuerdo" con Vox y su líder será vicepresidente de Murcia

El presidente en funciones de la Región de Murcia y presidente del PP murciano, Fernando López Miras, ha defendido el acuerdo de Gobernabilidad al que este viernes llegaba el PP y Vox, porque la "inmensa mayoría de los murcianos no quería tres elecciones en menos de seis meses: quería que se desbloquease la situación".

"Hemos actuado con responsabilidad y se ha llegado a un buen acuerdo", ha afirmado López Miras, que ha defendido que sobre todo se ha dado respuesta "a lo que querían los murcianos: que no hubiera más bloqueo".

Miras ha vuelto a defender su "total" compromiso con la recuperación del Mar Menor y las leyes que protegen a la laguna salada, "ni un paso atrás", ha subrayado.

Antelo, vicepresidente

Sobre la presencia de Vox en el Gobierno regional, con la previsible vicepresidencia de su líder en Murcia, José Ángel Antelo, el presidente murciano ha dicho que "primero vamos a esperar que haya investidura", que "haya un presidente".

Más contundente ha estado el presidente de Vox que ha reconocido esta mañana en esRadio en el programa de Luis del Pino, Sin Complejos, que su entrada al Gobierno murciano como vicepresidente supone "una grandísima responsabilidad y al mismo tiempo un grandísimo honor".

Antelo ha afirmado que "se han dado los pasos que se tenían que dar" y que a pesar de las dificultades "el sentido común ha imperado, así como los números", haciendo alusión a los resultados obtenidos en las urnas.

Preguntado por las consejerías de Vox en el futuro gobierno, Antelo ha comentado, "la Consejería de Fomento tiene mucha relevancia por el peso de inversión que tiene: carreteras, puertos, la Autoridad Portuaria, transportes o vivienda", y, respecto a la Consejería de Seguridad, Interior y Emergencias, "la seguridad es algo que reivindicamos desde hace tiempo", especificando que hay un problema con las plantillas de Policía local, que se les facilitará a los agentes protocolos de actuación y se les respaldará en su actuación policial.

Aunque el responsable de la consejería de Fomento está por determinar, el líder de Vox Murcia ha adelantado que López Miras tendrá competencias sobre todas las consejerías porque "no habrá consejerías de Vox y del PP", sino que se trata "de ser un gobierno", y similar tesitura se dará con él mismo "como vicepresidente".

Antelo ha reconocido que a pesar de tratarse de "partidos distintos", a la hora de actuar deben ser "una única voz". Asimismo, ha reiterado que su obsesión es la recuperación del Mar Menor. "La ley que tenemos actualmente no funciona y está criminalizando a sectores muy productivos", defendiendo así la tecnificación y la tecnología actual para conseguir que el Mar Menor vuelva a ser "la joya de la corona, nuestra California de Europa" y "compatible con la actividad económica", señalando la deficiencia en los saneamientos que no son separativos.

A renglón seguido, el presidente provincial ha recordado que en la Región de Murcia PP y VOX gobiernan en seis municipios (Molina de Segura, Cieza, Puerto Lumbreras, Las Torres de Cotillas, La Unión, Alhama de Murcia) y "se está hablando en otros municipios como Lorca", tildando tal unión como "la alternativa" a las políticas de izquierda.

"La gestión que tenemos que hacer es mejor que la de la izquierda: no enfrentamos a la sociedad, no inventamos chiringuitos ni estamos centrados en las luchas de la ideología de género, sino que estamos preocupados por los problemas reales de la gente, de llegar a fin de mes, de no esquilmar a los autónomos, de que haya seguridad en las calles y de proteger las fronteras", ha concluido Antelo.