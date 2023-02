Mucho tren para tan poco túnel

No todo cabe en todas partes. Esto es algo que no entenderá jamás este Gobierno. Pactar con los herederos de ETA no cabe en una democracia. Mangonear el Tribunal Constitucional, para hacer la ley a la medida del delincuente, no cabe en la Constitución. Y soltar violadores no cabe en ningún sitio. Pero ahora que al Gobierno no le caben ni los trenes por los túneles tengo que admitir que, incluso en el festival de incompetencia que es la España sanchista, hay errores más razonables que otros. Dice Revilla que deben rodar cabezas por este asunto y, por alguna extraña razón, se refiere como siempre a las cabezas de los demás. La vida es como una anchoa.

El gran escándalo que se ha formado con Renfe porque los trenes de Cantabria no pasan por los túneles es exagerado. No puedo sentirme más identificado con un error humano de tal calibre. Yo, que era un inútil en Dibujo, incapaz de distinguir una escuadra de un compás, tenía siempre el mismo problema: las circunferencias no me entraban en los cuadrados, y los paralelepípedos (lo que demonios fuera eso) tampoco me cabían en el folio. Algo parecido me ocurrió en un injustísimo examen de ríos de España en Geografía, cuando los pinté a escala real entregando un folio en blanco, y al profesor no le hizo gracia el chiste y me puso un cero, también a escala real. Odio a la gente sin sentido del humor. Eso y estudiar Geografía.

Sin embargo, lo que en mí era una ofuscación temporal, pecadillos de juventud, en La Moncloa es un patrón. La oposición se desgañita señalando al Gobierno, unos, y a Revilla, los otros. De acuerdo, todos están bien señalados, pero no sé qué esperaban de un Gobierno con un presidente al que no le cabe el pecho en el traje, con una Ministra de Igualdad a la que no le cabe el morro en el cargo, y con una Secretaria de Estado que presume de que no cabe en ningún lugar. Lo extraño sería que los vagones cupieran por los túneles. Personalmente, me habría parecido ofensiva tanta precisión.

Dicen que van a empequeñecer los trenes y, viendo el listón de eficacia sanchista en la tarea de enmendar sus propios disparates, apuesto a que tendremos que viajar a Cantabria agachados; o sea, en la misma postura que adoptamos para pagar impuestos. Si estuviera en mi mano, como solución de urgencia, pondría a Revilla a pegar unas voces en cada túnel, que con el potencial vociferante que maneja, estoy seguro de que se ensancharían, o al menos se vendrían abajo. La otra opción es declarar los túneles Patrimonio Histriónico, llenarlos de payasos y ministros indistintamente como parque temático oficial del sanchismo, construir una autopista que los bordee, y hacer trayectos mixtos por vía y carretera; modelo Extremadura socialista.

Sea como sea, uno de los grandes enigmas que la ciencia moderna no ha logrado descifrar es por qué estas cosas siempre ocurren cuando se trata de dinero público. No he conocido una sola empresa privada que cometa un error así, o al menos que lo cometa sin consecuencias. El despido por incompetencia es también un depurador natural de idiotas y en el sector privado se utiliza con una soltura y alegría que ya quisiéramos para el público.

No entiendo ese empeño político por no renunciar al cargo. Con lo bonito que es dimitir. Lo bien que duermes después. Lo bien que dormimos todos los españoles también. Y lo divertido que es más tarde ir a El Hormiguero y contar eso de que Sánchez, cuando le vas a decir que renuncias a la cartera ministerial, no te hace ni caso, y se limita a interrogarte por lo único que le preocupa en la vida, "¿qué dirá de mí la Historia?", imagino que contemplándose al tiempo con un espejo de mano. Y te quedas con las ganas de decirle la verdad mirándole a los ojos: ¿La historia de ti? Que los trenes no te cabían por los túneles y que no hay metáfora sexual alguna en tal apreciación.