El equipo del régimen y otras vírgenes

Semana aciaga la que nos ha deparado el TC dejando en manos de las comunidades autónomas la exclusión del español como lengua vehicular. Si en sí es una coz a los derechos civiles de millones de ciudadanos, lo más canalla es que, lo no logrado por los nacionalistas durante 40 años, lo haya hecho el gobierno de Pedro Sánchez. El electorado ha de saber, que la Ley Celaá de Pedro Sánchez nos ha robado a todos los españoles el derecho a estudiar en nuestra lengua. Habrá que obrar en consecuencia en las próximas citas electorales. Quien a hierro mata, a votos ha de morir.

No todo ha sido malo en esta semana aciaga. Con dos tontadas de vírgenes y fútbol dopado, España entera empieza a enterarse de cómo utiliza el catalanismo la roña victimista para amañar como mafiosos lo que no han sabido defender nunca como demócratas. Algo que quienes vivimos en el Principado llevamos sufriendo desde que Pujol subió al poder en 1980.

Dos programas de TV3 (Està passant y Polonia) y una comparecencia del presidente del Barça, Joan Laporta sobre Negreira han bastado para que toda España compruebe cómo manipulan la historia para tapar su corrupción.

La pulsión racista que supura el gag sobre la Virgen del Rocio contra lo andaluz levantó ampollas y críticas que ningún responsable de TV3, ni del nacionalismo catalán aceptaron. Muy al contrario, salieron al rescate desde Polonia (también producido por Toni Soler) para contrarrestar los dos argumentos que les dejaban en evidencia: "Muy valientes con la Virgen del Rocío, pero con la Moreneta paños calientes, y contra el Islam ni mu". Ninguno reparó, sin embargo, en la lengua que hablaban los ridiculizados. En castellano, la lengua proscrita en TV3. Lo mismo desde que se fundó, la lengua de putas, ladrones, policías y fachas. En este caso, también de vírgenes y presidentes andaluces reaccionarios y estúpidos.

Dicho y hecho, como consumados hipócritas, quisieron tapar bocas, pero sólo lograron mostrar su sectarismo. Mientras a la Virgen del Rocío la presentaron como un putón verbenero, una vulgar salida más puta que las gallinas, a la Virgen de Monserrat (Moreneta) la adornaron como madre responsable que manda a su hijo a colonias para evitar que el pederasta Dalai Lama le lama la lengua. Incluso, la convierten en una activista contra la pederastia de monjes. Todo muy edificante y enrollao. Ni una falta de respeto para la virgen de casa, y una valentía suicida contra los budistas, esos religiosos, como sabemos todos, vengativos y peligrosos. Hasta llegar al Islam. Ahí, como consumados cobardes, le ofrecen una pizarra y un rotulador al presidente de Andalucía para que se meta con los musulmanes. De vergüenza ajena. No era éste quien había faltado el respeto a nadie, sino los guionistas de TV3, pero le transfirieron su propia cobardía al ridiculizado Moreno Monilla. Tigres de papel, tramposos, cobardes. ¿A quién quieren engañar? A sus feligreses, claro. Y a fe de TV3 que lo consiguen, pero cada vez hay más ciudadanos en Cataluña y en el resto de España que no están por la labor. Ahí tienen al Real Madrid, que ha tenido los arrestos, después de décadas de venderlo como el equipo del régimen, para enfrentarlos a su propio espejo con un vídeo que la portavoz del govern de la Generalitat considera fake y una ofensa. No están acostumbrados a que le contradigan sus NODOS.

Cuando Joan Laporta, el presidente que más ha hecho por convertir al Barça en el equipo del régimen nacionalista, culpó a otros de los cargos que se le imputan a él y a su club, estaba transmitiendo a toda España la gran estafa catalanista. El equipo del régimen, es la misma mierda de "España nos roba", el "genocidio cultural", el "expolio fiscal", "España es paro y muerte, Cataluña, vida y futuro", "mientras Cataluña produce, los andaluces se pasan la vida en el bar", "el castellano viene de una violencia antigua", "el catalán es la lengua propia de Cataluña", "el catalán se muere"…

Más allá de esas melonadas y de todos los trucos de tahúr de Joan Laporta, lo que debe verse es la neblina victimista y tramposa, corrupta y supremacista que lo cubre todo. Desde la Generalidad al Nou Camp, desde la escuela a los medios de comunicación. Todo forma parte de un mismo poder mafioso que ha intoxicado a la genta común. En una sociedad democrática y libre los seguidores del Barça o los votantes de partidos nacionalistas pondrían en su lugar a sus dirigentes, a su club y a la propia institución de la Generalidad. En Cataluña no. Sólo hay feligreses. Una de las sociedades más fanáticas y enfermas de Europa. El día que muera Pujol veremos con estupor su degradación moral.

PD. Tabarnia acaba de nombrar patrona de su causa a la Virgen del Rocío. Donde las dan las toman. Vamos a reírnos todos.