La última carta de Colau

La noche del próximo 28 de mayo todo el mundo va a estar pendiente de solo dos resultados: los de las autonómicas en la Comunidad Valencia, por un lado, y los del Ayuntamiento de Barcelona, por el otro. Lo que pase en el resto de demarcaciones resultará secundario a efectos de realizar una proyección verosímil que sitúe como potenciales ganadores a PP o PSOE en diciembre. Porque, Madrid excluida, la España interior pesa muy poco, cada vez menos, en la correlación de fuerzas territoriales que al final determina el reparto del poder político en la Península. Y en Valencia, plaza donde el Gobierno acaba de engrasar con 400 millones de los fondos europeos la futura gigafactoría futurista de Volkswagen en Sagunto, la cosa va a depender de un puñado de votos.

En cuanto a Barcelona, demarcación donde la derecha española nunca ha pintado nada y seguirá sin pintar nada, empieza a quedar cada vez más claro que lo decisivo no va a ser el nombre del que gane, sino el del que vaya a ocupar la segunda plaza. Pues, como se dice que ocurre en el Reino de los Cielos, también es muy probable que los últimos acaben siendo los primeros. Ahora mismo, el candidato mejor posicionado para imponerse resulta ser Trias, una pretenciosa nulidad independentista a la que la gente de orden se aferra porque va siempre con corbata, usa gemelos, no ha fumado un porro en su vida y nadie logra imaginarlo en un guateque de perroflautas.

No obstante, el suelo la Colau continúa manteniéndose muy alto. A fin de cuentas, sigue siendo ella quien encarna la expresión política de los que se creen perjudicados por el fenómeno del turismo masivo, una causa que en Barcelona, ciudad donde ya más del 40% de sus habitantes vive de alquiler, agrupa a mucha gente. Nadie descarte, pues, que Trias consiga la alcaldía en mayo… para verse desalojado de ella en diciembre. Barcelona, sí, bien puede formar parte del precio que Yolanda exija a Sánchez en caso de que los números den para que Sumar decida la próxima investidura. Colau no está muerta. No del todo.