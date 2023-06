La pata quebrada de Frankenstein

La principal razón por la que a Feijóo le resultará tan difícil conseguir la Moncloa el 23 de julio remite a esa ley empírica según cuyo enunciado no es imposible gobernar España sin contar con Cataluña, pero sí muy improbable. A tales efectos, los de poder mandar en España, la importancia crítica de Cataluña no procede de que ese sitio esté lleno de separatistas, sino de otra circunstancia algo más prosaica: la de que simplemente se trata de un lugar muy lleno de gente. El 1 de enero de 2023, en Cataluña residíamos de modo oficial 7,9 millones de almas; si bien a estas horas ya debemos de andar bastante por encima de los 8 millones. Y en un país de tamaño medio como España, 8 millones es mucho.

E igual que deviene muy difícil por norma el lograr gobernar sin Cataluña, contar con el respaldo de Cataluña facilita en gran medida la labor de articular mayorías en la Carrera de San Jerónimo. Sin ir más lejos, todo el mundo sabe que Pedro Sánchez jamás habría logrado sostenerse como presidente a lo largo de la última legislatura sin los 13 escaños decisivos de ERC. Durante estos cuatro agitados años, Frankenstein se paseó por Madrid con una aparatosa chapela vasca calada hasta las orejas, sí, pero hablando siempre con inconfundible acento catalán.

Algo que no volverá a ocurrir. Pues, como supongo informado al lector, el 28 de mayo pasado Frankenstein sufrió un aparatoso accidente de tráfico en Barcelona, a consecuencia del cual perderá la movilidad de una pierna. Y es que, a partir del 23 de julio, a los dos comandos suicidas de la CUP en Madrid, aquel par de frikis que estuvieron a punto de cargarse la reforma laboral de Yolanda en surrealista alianza con Vox y el PP, habrá que añadir entre 10 y 12 iluminados más de Junts per Catalunya. Lo certifican todas las encuestas: los de Puigdemont van a arrasar a ERC en las cuatro circunscripciones catalanas. Epílogo y tesis final: Feijóo no contará con apoyos en Cataluña y Sánchez, tampoco. Yo sigo apostando por la repetición.