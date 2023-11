Democracia y carcoma

Ayer llevamos al Parlamento Europeo la dimensión de la amnistía que nos asola con una acogida de la cámara dudosa. Parecida a la indiferencia con que Europa ha atendido a las euroórdenes de los Tribunales españoles.

Vísteme despacio que tengo prisa. De pronto, parece que la España constitucional quiera hacer en dos días, lo que ha desatendido en las últimas cuatro décadas, mientras sus enemigos, paciente y persistentemente, la socavaban como la carcoma a la viga.

Hemos llegado a estos graves asuntos políticos (indultos sin arrepentimiento, eliminación del delito de sedición, amnistía, lawfare, y aceptación del relato del conflicto nacionalista) porque hemos despreciado la labor de la carcoma. Exactamente lo que ellos han hecho vendiendo su relato victimista al exterior, y generando odio hacia España en el interior durante décadas. Primero a la chita callando, y ahora mofándose abiertamente.

La labor de la carcoma. Para llegar a estos graves ataques al Estado de derecho, antes se han tenido que infectar conciencias, crear relatos interesados. Tan insignificantes y ridículos a veces, que no reparamos en su capacidad de daño. Como el siguiente ripio, entre tantos otros muchos, aparentemente triviales.

Vean y escuchen este Tik Tok contra Vox antes de seguir leyendo. Es imprescindible para entender lo que sigue.

Con el salvoconducto del humor, es uno de tantos gags de pulsión supremacista para asignar una ideología y una estética al enemigo. Aprovecha el lanzamiento comercial de una nueva consola XBox ajena a esta mofa, para conectar con niños y adolescentes en clave de humor, convirtiéndola en la nueva consola XVox, rebozada de los colores de la bandera constitucional, salpicada del himno de la Falange y el nacional, tanques soñados entrando por la diagonal, franquismo, pollo tricolor, violencia y genocidio. Les dejo el análisis semiótico de esta obra de orfebrería maliciosa a su arbitrio.

Es uno entre cientos de micromensajes audiovisuales que se emiten en Cataluña desde hace décadas, cuyo objetivo es recrear y alimentar una imagen negativa de España. El alimento diario de generaciones enteras inducidas al desprecio y el odio contra ella.

Sus mensajes son simples, y repetitivos: España, la lengua común, su bandera, el himno, y la derecha, reducidos a la ultraderecha franquista. Todos mezclados en un magma de violencia, machismo y estética hortera.

Este Tik Tok sintetiza el mensaje y lo sincroniza con el canal emocional de niños y adolescentes. El adoctrinamiento ayuda a reforzar el mensaje que se da en las escuelas.

Cualquier demócrata, no importa lo cerca o lejos que esté de Vox, debería escandalizarse y darse por aludido. Porque nadie debe ser falsificado para justificar su exclusión. Eso que responde al verbo satanizar, es decir, destruir a un adversario atribuyéndole características odiosas que no tiene. Ya que no pueden con él de forma democrática, se le criminaliza, paradógicamente, en nombre de la democracia. Espero que no me desmientan nunca.

Para quienes se ocupan de las grandes tareas de la política, estas "chorraditas" las obvian o simplemente las ignoran. Como han ignorado el adoctrinamiento de la escuela y los presupuestos indecentes para subvencionar a los medios de comunicación. Craso error, lo que ahora mismo nos está pasando ha brotado, ha crecido con el estiércol de décadas de propaganda que han ido moldeando la cosmovisión que cualquier separatista tiene hoy de España. De aquí salieron los Puigdemont de hoy.

La cadena de radio responsable de su creación y difusión, no es una emisora casera de cuatro mataos, Ràdio Flaixbac es una cadena musical de radio catalana nacida en 1992 que emite en Cataluña, Andorra y Francia, y curiosamente fue la más escuchada de 2017 a 2018 en Cataluña. Actualmente alcanza 250.000 oyentes. Según la propia cadena, su programación va dirigida a edades entre 18 y 35 años.

Pero vayamos a la chorradita. No vayan a confundirse, no es un Tik Tok contra VOX, a él solo lo utilizan de costalero. Contra lo que va es contra España y todos sus símbolos. Los quiere sucios, ridículos, macabros. Por eso los arroja al sumidero que ellos mismos crean para satanizar cuanto odian o le han enseñado a odiar: a España, su historia, su cultura, su lengua común, todo lo que les recuerde que no son lo que dicen ser. Es la venganza del mediocre, del acomplejado, del envidioso.

En la década de los ochenta, en Cataluña los del PP eran los fachas. Cuando surgió C´s, el anatema pasó a Ciudadanos. Eran mucho más peligrosos para el nacionalismo que el PP. Posteriormente, cuando UPyD surgió con fuerza en toda España, le endilgaron el testigo de fachas; y ahora, se lo han endosado a Vox. De tanto buscar fachas, acabarán creándolos.

La técnica del frentismo ya ha cuajado en el PSOE. O logramos enterrar de una maldita vez a Franco, o acabará por resucitar.

PD: Ayer se lanzó en RRSS un comunicado a la UE con motivo del debate sobre la amnistía, "La democracia española en riesgo", que en su segundo día ya lleva 438.000 firmas. Sigue la recogida. Solo se pierden las batallas que se abandonan.