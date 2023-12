Jorge Javier y Pedro

Hay sin duda un mensaje en que Jorge Javier Vázquez presente el libro de Pedro Sánchez un día antes de que en el Congreso de los Diputados se dé el pistoletazo de salida al fin de la igualdad de los españoles ante la ley por capricho del escritor homenajeado. Como también lo hay en que acudieran a la presentación catorce ministros a aplaudir como procuradores a la persona que les ha dado el cargo que ocupan de forma tan inmerecida. Y como no lo hay menos en que fuera a la presentación vestido con traje ajustadito de color lavanda ilusión, camisa apretada con cuello club, como los babis con los que en nuestra infancia vestían a las niñas zangolotinas, corbata marrón oscura lisa de gusto reprobable y calcetines de lana con topos. Pero lo más significativo es que el presentador fuera alguien como Jorge Javier Vázquez. O quizá lo verdaderamente notable fueran las dos cosas juntas, el aliño indumentario elegido para ser presentado por semejante individuo.

¿Es imaginable que El futuro no es lo que era, de Felipe González y Juan Luis Cebrián, lo presentara Jordi González? ¿Es concebible que la presentación de La Segunda Transición, de José María Aznar, la hiciera en su momento Terelu Campos? ¿O que la de uno de los libros de Alfonso Guerra, por ejemplo, Dejando atrás los vientos, la hubiera hecho Víctor Sandoval o Ximo Rovira? Hasta el libro de Rajoy lo presentó Carlos Herrera, que es también periodista, como Vázquez, aunque un pelín más ilustre, a pesar de la entrevista-alfombra a Pablo Casado, cuando intentó cargarse a Isabel Díaz Ayuso con la munición suministrada precisamente por Sánchez.

Y encima, el hortera se ríe. ¿De qué se ríe? Tal vez ésta no sea la pregunta correcta. Lo que debemos preguntarnos es de quién se ríe. Y resulta que se ríe de nosotros. De verse gobernando a un país ostentando menos méritos que los de Jorge Javier Vázquez para dirigir la OTAN. Se ríe de los españoles presentando como propio un libro que no ha escrito, que no ha leído y en el que no se cuenta nada de lo poco de enjundia que ha hecho en su vida. Y para terminar de desternillarse invita para presentarlo a un periodista ignaro cuyo único mérito es estar enamorado de él. Y lo hace para que veamos lo mucho que encandila nuestro presidente con sus trajes lila y corbatas color caca tanto a hombres como a mujeres. Ése es nuestro presidente del Gobierno. Muy mal nos debimos de portar en la otra vida para merecerlo.