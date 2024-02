¡Qué escándalo! ¡Hay corrupción en el PSOE!

El caso Koldo promete ser muy divertido. Para empezar, da risa y casi ternura ver a los socialistas. Están orgullosos de haber derribado a un Gobierno corrupto y de no haber dado escándalo durante estos casi seis años de Gobierno, si se obvia al tito Berni, que es mucho obviar. Y ahora se ven obligados a lamentar que un desaprensivo de 140 kilos les haya pinchado el globo de su inmaculada decencia. Ellos, que pertenecen a un partido que es la madre de todas las corrupciones. Ellos, que nada más llegar al Gobierno muerto Franco corrompieron hasta la Cruz Roja. Ellos, que tienen el récord de dinero robado por un solo escándalo, el de los ERE. Ellos, que no sólo se corrompen económicamente, sino que fundaron una organización terrorista que asesinó y secuestró además de servir de pretexto para saquear los fondos reservados. Ellos, que no han tenido empacho en salvar a la ETA de la extinción para que pueda redondearles las mayorías en las instituciones. Ellos, que, incapaces de convencer a nadie, compran los votos de los más vulnerables, pensionistas, parados y asalariados sin cualificar con el dinero de todos. Ellos, que también compran los siete asquerosos votos de Junts regalándoles inconstitucionalmente la impunidad a más de 1500 delincuentes, entre los que hay desde abiertos ladrones hasta terroristas fabricantes de explosivos. Están todos como el capitán Renault en Casablanca, escandalizados de ver que en su partido hay corruptos.

En cualquier caso, que haya reventado el escándalo Koldo en plena negociación de la amnistía tendrá consecuencias. Para empezar, el PSOE, ya muy noqueado por el resultado de las gallegas, se debilita aún más y se ve reducido a las peores condiciones para sostener esa última línea roja de no incluir en la amnistía todos los delitos de terrorismo. A Junts, en cambio, estas nuevas circunstancias le permiten apretar más el dogal. Además, está el deterioro de la muy mermada legitimidad para defender ante la opinión pública una ley que es inconstitucional, a la que se opone la mayoría, y que no tiene otro objeto que vender impunidad a cambio de votos. Lo que era ya difícil de tragar se va a convertir en indigerible. Los choteos acerca de la necesidad de incluir a Koldo, a su mujer, al hermano, al cuñado, al presidente del Zamora y a toda la patulea en la ley de amnistía y las bromas acerca de cómo redactarla puede ser letal. Que el Gobierno rebuscara en el cubo de la basura de la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo tenía como una patena, mientras el ministerio de Transportes apestaba a estiércol lo dejará sin argumentos para criticar nada en el PP que no sea por lo menos igual de escandaloso que lo del escolta de Ábalos. Y luego está Hacienda. María Jesús Montero se ha apresurado a pedir la dimisión de Ábalos alegando que es lo que ella haría en sus circunstancias. Pero, el caso es que los pagos que se hicieron a Koldo y sus compinches fueron autorizados en última instancia por ella. De eso no cabrá extraer responsabilidad penal alguna, pero desde el punto de vista político hay una obvia culpa in vigilando. Y, si Sánchez ve que la dimisión de Ábalos no es capaz de detener la riada, que no le extrañe a la descarada ministra que la siguiente en desfilar tenga que ser ella. Nos esperan días de gloria.