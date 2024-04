España no es país para viejos: la crisis de las pensiones

Durante estos últimos años se han producido en nuestro país dos fenómenos con las pensiones que nos parecen preocupantes y que, por ello, queremos compartir con los lectores de este diario que acoge nuestra opinión.

La expoliación sectaria de los planes de pensiones individuales

Desde el año 2021 se ha articulado un proceso de aniquilación sistemática de los planes de pensiones individuales por inanición de su rentabilidad financiero-fiscal. En este sentido, el desplazamiento del "centro gravitacional" de la previsión social complementaria en España desde los planes y los fondos de pensiones individuales o personales a los planes y los fondos de pensiones de empleo que operó la Ley 12/2022 —siendo un proceso plenamente legítimo y acorde con la normativa de la UE— vino precedido de un proceso de aniquilación —por inanición de la rentabilidad financiero-fiscal— del sistema español de los planes de pensiones individuales: que, en nuestra opinión, ha sido un proceso injusto, innecesario e ineficiente por la razones que pasamos a exponer (y que pueden ver desarrolladas en numerosas entradas de nuestro blog financiero):

En primer lugar, decimos que el proceso de aniquilación práctica del sistema español de los planes de pensiones individuales ha sido injusto por expropiatorio. En efecto, entendemos que se ha cometido un expolio injusto e ineficiente y contrario a la normativa europea del ahorro destinado por millones de españoles durante más de 33 años a su previsión social complementaria.

En segundo lugar, decimos que el proceso de aniquilación práctica del sistema español de los planes de pensiones individuales ha sido innecesario por inútil para provocar un trasvase desde este tipo de planes a los planes de empleo. Con un resultado final neto de daño al sistema de previsión social complementaria.

En tercer lugar, decimos que el proceso de aniquilación práctica del sistema español de los planes de pensiones individuales ha sido ineficiente por el impacto neto negativo en la previsión social complementaria cuando más necesaria es, dada la insostenibilidad del sistema público de pensiones y los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de las pensiones cada vez más escuálidas que el sistema público podrá garantizar.

La inviabilidad del sistema español de pensiones conforme al último informe de la Comisión Europea sobre el impacto del envejecimiento en la UE

La prensa del pasado sábado 20 de abril de 2024 refería que los cálculos de Bruselas son pesimistas y sugieren que España será el país de la UE donde más crecerá el gasto en pensiones al hacerse eco del último informe de la Comisión Europea sobre el impacto del envejecimiento en la UE que ofrece unos cálculos pesimistas que anticipan que España será el país de la UE donde más crecerá el gasto en pensiones y se producirá una brecha del 0,8 por ciento del PIB, equivalente a casi 12.000 millones de euros a partir de 2026.

Los lectores de este diario interesados en esta materia podrán inferir estos pronósticos sobre la inviabilidad del sistema español de pensiones públicas de la lectura atenta de aquel Informe de la Comisión Europea sobre el impacto del envejecimiento en la UE ("2024 Ageing Report. Underlying Assumptions and Projection Methodologies". European Economy. Institutional Paper 257. European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs).

P.S.: Y, mientras esto sucede, el mismo contribuyente que ha visto expoliados sus derechos consolidados en los planes de pensiones ganados honradamente durante muchos años tiene que contemplar espectáculos infamantes como el de los macarras enriquecidos con el trapicheo de las mascarillas defectuosas que atentaron contra su salud y mataron a sus seres queridos compareciendo ante comisiones parlamentarias en las que pretenden convertir su presunción de inocencia en arrogancia chulesca.