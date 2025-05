Libertad, sabiduría y amigos

-Buenos días, dígame? -Hola. Buenos días. Carmen Tomás, por favor. -Sí. Soy yo. Quién es? -Soy Federico Jiménez Losantos. -¡Wow! (en silencio) Pues, encantada. No nos conocemos y estoy un poco sorprendida. -Ya me imagino. Te llamo para contarte que estoy montando un diario digital y me gustaría que colaboraras con nosotros.

Así fue, cómo hace ya 25 años conocí a Federico y cómo entré a formar parte de esta increíble aventura. Yo entonces, dirigía y presentaba un espacio diario dedicado a los mercados en el Canal 24-H de TVE. Así que la propuesta, obviamente, tenía que ver con lo que estaba haciendo. Se trataba de un artículo diario, con características de confidencial, sobre lo que pasaba de puertas para adentro en la Bolsa, en las empresas, en los mentideros, que se decía entonces. Podría decirse que eran "chismes" contrastados, por supuesto.

Apenas unos meses después, Alfredo Urdaci, jefe de Informativos de TVE, me ofreció dirigir y presentar la tercera edición del Telediario. Al final del informativo, el único en el que se hacía, adelantábamos las portadas de los periódicos del día siguiente. Lógicamente, no de todos, pero sí de los más leídos.

Los que habéis visto el video de cómo empezó todo, del lugar, de los compañeros de los inicios, y que de forma tan fresca y realista nos han ofrecido Javier Somalo y Dieter Brandau, igual reparasteis en el comentario de Somalo de cómo todas las noches que podía y llegaba la portada, de las formas más pedestres para lo que se lleva hoy, ahí estaba "Libertad Digital". Recuerdo que a algunos les chocaba, pero como era tarde, muchos ni se enteraban. Solo querían irse a casa y ni la crítica ni la envidia, que de todo había por esos lares, tenía cabida a esas horas. La cuestión es que allí quedaba la portada de ese primer diario digital que cada día se levantaba con mucho esfuerzo, ganas y juventud, perfectamente mezclado con la sabiduría y los conocimientos de gente que tenía mucho para compartir y que no se leía ni siquiera en periódicos de papel ya muy establecidos.

Libertad Digital fue creciendo y yo con el grupo. Todos, o casi todos, sabéis algo de mi experiencia en el mundo del periodismo económico. Muchos años peleando y aprendiendo. Ser mujer en este oficio y menos en la sección de Economía no era fácil. Os diré que durante muchos años éramos apenas cuatro mujeres rompiendo barreras y haciéndonos hueco en mundo totalmente de hombres. Os lo cuento, porque pensaba que mis conocimientos de la materia eran aceptables. Sin embargo, me di cuenta de que no lo eran tanto cuando, de nuevo de la mano de Federico, compartí tertulias económicas con los más grandes de este país. Hablo de Juan Velarde, José Raga, José Barea o Alberto Recarte, con quien más tarde y ya en la televisión de Libertad Digital compartí "Tomás y Recarte" conducido por Dieter Brandau.

Y no solo aprendí economía. Entendí que la palabra Libertad no era solo un acierto o una muestra de puntería o algo hábilmente pergeñado. No. Era todo un juicio de intenciones, que he vivido cada día de los 25 que me habéis permitido compartir con todos vosotros. Desde los primeros hasta los últimos. Los más veteranos y los más jóvenes. La libertad con la que trabajamos es el gran tesoro que tenemos que conservar para los próximos 25 o más. Los más jóvenes, los que aún no habéis tenido la ocasión de trabajar en otros lugares, quizás no lo valoréis, os parece lo normal. Pero, no es así. La libertad no es gratis ni fácil, conlleva responsabilidades y ejercerla tiene consecuencias. Pero, merece la pena. Sigamos haciendo honor al nombre de nuestro grupo.