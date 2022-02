A veces no sabemos cómo explicar la complejidad de lo evidente, y basta un instante de lucidez o un concepto sencillo hasta entonces ignorado para desvelarla con exactitud.

Vale la pena escuchar a Ignacio Varela contra los abusos empleados por ventajistas que la sociedad acaba por aceptar resignadamente. Los define como "asimetrías consentidas". Los hay de todo tipo en la vida cotidiana: "impuntuales persistentes", adúlteros reincidentes, victimistas impenitentes… y un sinfín de caraduras de la política.

Empieza por el impuntual persistente, no el ocasional, sino el que reincide a sabiendas. Aquel que queda con alguien a las nueve y comienza a vestirse a las nueve y media. Lo malo es cuando eso se convierte en un hábito y el resto lo consiente. No hay nada peor, sentencia, como asumir el abuso con frases tan nocivas como: "Es que mengano es así". Tras ella ya ha cuajado una asimetría consentida. Cuando nacemos –contextualiza–, el tiempo limitado que la naturaleza nos da comienza a gastarse inexorablemente. Y cuando alguien desprecia nuestro tiempo para apreciar solo el suyo nos roba. "Así que el impuntual es un ladrón del tiempo de los demás". Pero no se les ocurra, hartos de esperarle, darle plantón una sola vez, se ofenderá muchísimo (no está acostumbrado), y hará ver a los demás vuestra falta de empatía y mal carácter por un simple retraso. Y lo que es peor, logrará que los demás simpaticen con la queja, por lo que el impuntual ocasional pasa de víctima a culpable, porque previamente se había consolidado una asimetría consentida.

"Es que mengano es así" viene a ser el correlato de "La política es así", que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias representan sin escrúpulos como nadie. La vara de medir ofensas es tremendamente interesada en nuestras izquierdas y ultraderechas identitarias. En "La política es así" lo ponía en evidencia sin el recurso retórico de las asimetrías consentidas, pero con ellas quedan más en evidencia. Pedro y Pablo nacieron para entrar en esa categoría. Sus asimetrías consentidas son tan tóxicas como las consolidadas por el nacionalismo. Añadamos a las suyas algunas de éste:

1. Los catalanistas se han pasado la vida haciendo política con la lengua catalana, pero cuando los perjudicados, hartos de ser pisoteados, deciden exigir sus derechos lingüísticos, se indignan acusando a estos de politizar la lengua. Han logrado consolidar una asimetría consentida.

2. Los nacionalistas impusieron la inmersión lingüística en catalán en nombre de la normalización, y cuando los afectados se dieron cuenta de que sólo era un burdo recurso para excluir la lengua común fueron acusados de ir en contra del catalán. Como la asimetría ya no cuela, sobreactúan como víctimas. Como el marido que se indigna por un desliz de la mujer, cuando los suyos se cuentan por docenas.

3. Cuando por fin los tribunales obligan a la Generalidad a impartir al menos el 25% en español, montan en cólera para impedir que se dé una sola hora en castellano. "El modelo catalán no se toca". El abuso legitimado por otra asimetría consentida.

4. Nos han llevado a dos referéndums ilegales y a una declaración de independencia en nombre del derecho a decidir, pero año tras año se han negado a poner en las instancias de matriculación unas simples casillas para que los padres pudieran decidir la lengua de enseñanza de sus hijos. Y no se les cae la cara de vergüenza. Asimetría consentida y consolidada.

5. Se han pasado la vida insultando a España, tratándola de genocida, acusándola de expolio fiscal, y calificando de facha a todo el que no le baile el agua, pero montan en cólera si alguien osa cuestionar su revolución de las sonrisas o su democracia a la carta. Asimetría en crisis por abuso desmedido.

6. Y la peor asimetría consentida, la frase que se asume desde España con acomplejada sumisión: "Cataluña es así". ¿Hasta cuándo hemos de consentir esta relación tóxica?