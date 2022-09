El Atlético, un club asustado en cada final de mercado

El Atlético, según sus dirigentes, quiere ser un club ambicioso que busca mejorar año a año tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Para ello se cambió de estadio, se patrocina el nombre del mismo, se ha cambiado el escudo, se subastan las camisetas a través de una aplicación, se crean diseños que recuerdan a los meandros del Manzanares y a los frutos naranjas de los madroños, se vende antes de comprar para generar beneficios y cerca están de subastar a Indi para fiestas, bodas, bautizos y comuniones. Todo eso lleva pasando varios años ya en la ribera del Metropolitano y pese a esa grandes ‘maniobras’ que deberían tranquilizar las aguas colchoneras, cada 31 de agosto o ahora 1 de septiembre, el Atlético vive asustado por si llega un equipo y le quita el último día de mercado a una de sus estrellas.

Esto es como si yo te digo que si entrenas durante 5 años a tope, comes bien, no fumas y no bebes, cuando ese lustro pase serás de acero y estarás en plena forma. Tú lo haces todo, pasan los cinco años, te miras en el espejo y Paquirrín con otra cara te devuelve la mirada. Pues aquí pasa lo mismo. Los seguidores rojiblancos siguen dándole al F5 en cada cierre de mercado totalmente acongojados por lo que pueda pasar. Este año ha tocado "como vengan a por Carrasco, hasta luego".

En el Atlético, todo cambia. Se modifican elementos esenciales del club, Indi adelgaza, de Wanda se pasa a Civitas, pero lo que no falla es el miedo a esas famosas cláusulas de ciertos jugadores que son una invitación con luces de neón para que algún equipo, sobre todo de la Premier, te ventile a uno de ellos. Y lo peor de todo es que la política del club es la de "no negociamos". Bueno, eso es una verdad a medias. En algunos casos no se negocia y el club rival paga la cláusula en la sede de la Liga, sin embargo, en otras ocasiones el club que viene a por el jugador llega a un acuerdo con el Atlético y sí, paga la cifra exacta de la cláusula, pero cerrando cantidades a plazos y otros aspectos con Gil Marín. Traducción: el comprador se sienta a negociar y el Atlético no le cierra las oficinas del Metropolitano.

Hoy quedan unas horas para que se cierre el mercado y la cláusula de 60 millones de Yannick Carrasco tiene a equipos como el Tottenham más acalorado que una edición de la Isla de las Tentaciones. Lo bueno, salvo que la cosa cambie de repente, es que parece que el propio jugador belga no quiere salir y que incluso busca renovar con el club del que hace años se marchó y acabó arrepintiéndose. Pero no tengan ninguna duda de que si el Atlético ve fuego, dejará que se queme el asunto y luego dirá que no tenían agua para sofocar el incendio. Porque no hace falta irse al Heitinga de hace unos años que se fue el último día. Esto ya pasó hace nada con Thomas Partey en 2020 y fue un Thomasazo en toda regla.

Y lo peor de todo en mi opinión es que si el Atlético fuese, de verdad y en los despachos, un equipo potente y grande, la salida de un jugador de esta categoría vendría siempre acompañada de un recambio potente o incluso mejor que tranquilizase a la afición y al Cholo Simeone. Un Cholo, por cierto, que cada verano ensaya la táctica y las opciones de su once mirando de reojo al móvil esperando no ver que un futbolista clave se marcha. ¿Eso es ser un club ambicioso? Ni de broma.

Mira, les doy una nueva idea a Nike y gratis: que pongan en las rayas de la camiseta del año que viene una especie de ‘tembleque’ que sirva de homenaje a las horas de miedo que pasan los hinchas el último día de mercado. Y un lema: "No negociamos" Nada de meandros y frutos del madroño. Miedo. Como el que pasan los hinchas. En fin... suerte en estas horas y que nadie venga dando golpes a la puerta.