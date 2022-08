¿Por qué la cantera madridista le dice siempre "sí" al Atlético?

31 de agosto y el Atlético de Madrid es un auténtico polvorín. ¿Qué está pasando? Si les soy sincero sigo sin dar crédito a todo lo que está ocurriendo este verano. Yo he vivido años de penurias deportivas rojiblancas con Richard Núñez de delantero, por ejemplo, y el ambiente estaba más tranquilo. Se fichaban auténticas medianías, el equipo no entraba ni siquiera en la Intertoto y había mejor ambiente. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora haya más tensión en un equipo que hace poco tiempo ganó otra Liga más?

El Atlético es un polvorín porque el aficionado no se siente identificado con su equipo, algo que entiendo. El club, liderado por Gil Marín, está tomando y ha tomado una serie de decisiones que poca gente entiende dentro e incluso fuera del propio sentimiento atlético. Hasta los rivales miran al Metropolitano con incredulidad viendo lo que ocurre. Y estas decisiones siempre se han argumentado dentro de un contexto "ambicioso" del club por crecer y ser un grande en todos los aspectos. Pero es que ni siquiera está pasando esto.

Explico lo dicho en el párrafo anterior. El Atlético vende últimamente que ciertos valores se han pasado por encima para ser más potentes y más ambiciosos, como el escudo o el estadio. Ok, tengo algo que decir sobre esto. No eres un club ambicioso si pones cláusulas que incitan a comprarte a tus estrellas. No eres un club ambicioso si ganas todo lo que ha ganado el Atlético en 10 años y sigues con el vender antes de comprar. No eres ambicioso si tus centrales hacen un mal año y no cambias a ninguno. Si dos jugadores que no querías, vuelven y te los tienes que comer. Si no tienes laterales suplentes y vendes a los pocos que tenías. No eres un club ambicioso si solo te enfadas y bajas al vestuario a poner firme a la plantilla cuando ves que no entras entre los cuatro primeros. Tienes que bajar cuando no se pelea por ganar títulos. Ve a por el 10 y te quedarás en el 8. Si vas a por el 5, el suspenso está a la vuelta de la esquina.

Este es el contexto del Atlético y la cosa no queda ahí. El verano del club está siendo desastroso y no solo por haber aceptado tener la camiseta más fea de la historia colchonera sino también por la nula incapacidad para reforzar al equipo, la sensación de vivir a base de parches y sobre todo porque para rematar la faena han decidido buscar a Cristiano Ronaldo y fichar a Reguilón, otro canterano madridista, que además viene lesionado y que ocupa un hueco que perfectamente podría ocupar Manu Sánchez, canterano rojiblanco cedido a Osasuna. "Hola, vengo a lo del incendio y he traído seis bidones de gasolina". Así funciona el Atlético.

Sobre Reguilón, varias cosas. Lo primero es que espero que el chaval tenga un gran papel de rojiblanco y que sea listo a la hora de llevar un perfil bajo de trabajo, trabajo y trabajo. Él y su entorno. Por supuesto también espero que la afición del Atlético, siempre soberana salvo cuando algunos sobrepasan los límites, apoye del minuto 1 al 90 a TODOS sus jugadores y se exprese como quiera antes y después del mismo sin hacer explotar el polvorín que hay ahora mismo. Pero hay algo más sobre este tema. Bien es cierto que el Atlético ficha muchos canteranos madridistas, sin embargo, poca gente habla de que esos mismos jugadores, supuestamente criados bajo un madridismo que traspasa la piel, el corazón y el alma, nunca le dicen "no" a un equipo al que no debería soportar. De hecho algunos se cachondearon del Atlético en sus redes sociales y ahora, sorpresa, tendrán que sudar la camiseta por ese escudo. El karma.

Que sí, que el Atlético ficha muchos canteranos del Real Madrid, pero ninguno dice no al Atleti por no traicionar al club del que se supone están enamoradísimos porque no hay ninguno igual en el universo. Cuidado con eso también, que es un tema de valores igualmente. Ni uno dice no voy. Por cierto, me hace mucha gracia que en Twitter me digan muchos madridistas que eso pasa porque sus exjugadores "no tienen nivel" o son "unos paquetes". Anda, pues ahí también tienen un problema. ¿Por qué salen tantos "paquetes" como los llaman ellos de su propia fábrica? Lo mismo el pacto de no agresión en la cantera se ha roto porque hay mucha gente que piensa que lo que están haciendo en la fábrica del Madrid no es bueno y en la del Atleti sí, ¿no? No sé, pero llamar "paquetes" a los jugadores que has 'fabricado' tú deja mal al 'fabricante'.

En fin, que entiendo a la afición del Atlético y su frustración. Eso sí, yo les doy un consejo y el que lo quiera coger que lo coja. En el Atlético-Oporto o en el Atleti-Celta, antes y después del partido, la afición es soberana para, sin aberraciones como insultar a Hermoso, quejarse de lo que pasa. Pero en los 90', un ambiente de mal rollo hará que pierdan todos, equipo y afición. Se pueden hacer ambas cosas. Ahí lo dejo.