Rodrigo De Paul es, aparte de una gran jugador de fútbol, porque lo creo de verdad, un histórico ganador de la Copa América y del Mundial con Argentina. Eso no se lo puede quitar nadie. Él, junto al resto de sus compañeros, incluyendo a los atléticos Nahuel Molina y Ángel Correa, son parte de la historia del fútbol con el título más difícil en la selección más complicada del mundo. Y lo son desde que se levantan hasta que se acuestan. Por lo tanto estamos ante ganadores.

Siendo campeón de lo máximo que se puede ganar como futbolista y, por consiguiente, un ganador, mi pregunta para Rodrigo De Paul es la siguiente: ¿A qué carajo viniste al Atlético? Ayer, el argentino soltó unas declaraciones en la alfombra roja de los premios Laureus en los que catalogaba de muy buena la temporada del Atlético y que solo faltaba redondearla metiéndose entre los 4 primeros. De Paul interpreta que al Atlético le vale con casi ganar una Copa del Rey, casi llegar a semifinales de la Champions, ganar a cuatro equipos fuera de casa en toda la temporada y no pelear en ningún momento la Liga estando a 20 puntos del líder. Eso, para el De Paul campeón del mundo, es una gran temporada para el Atlético de Madrid. Imagino que si llegan a ganar la Liga como en 2014 o 2021 raro sería no ver desnudo corriendo de alegría a De Paul por la Gran Vía ante tal hazaña.

Repito la misma pregunta: ¿A qué carajo viniste al Atlético, De Paul? Aunque lo mismo tengo que cambiar la pregunta: ¿Qué carajo te han vendido que es el Atlético de Madrid, De Paul? Lo mismo Gil Marín, cuando fue a buscarte al Udinese el mismo año que el Atlético había conquistado la Liga, te dijo que te fichaba, no para defender el campeonato, sino para ser cuarto y casi ganar cosas. Menos mal que te paga, porque si casi te pagase, la cosa cambiaría, ¿verdad Rodrigo? Lo mismo ese es el problema. Puede que De Paul piense o le hayan contado que el Atlético es de "casi ganar" cosas, ser cuarto y que con eso vale. Porque sinceramente no me imagino a De Paul diciendo en el Mundial, en caso de caer en cuartos de final, "hemos hecho un gran Mundial con Argentina". Ni de broma. Porque le cae la mundial, nunca mejor dicho, en su país. Pero en el Atlético le vale.

¿Qué carajo te han dicho del Atlético en el club, De Paul? ¿O es tu exigencia personal? Si es lo primero, que me lo creo, estamos ante una afrenta más a la afición del conjunto rojiblanco que, de nuevo, ha tenido que salir a las redes sociales a decirle al mundo que, para ellos, esta temporada no es grande sino una gran decepción. Si es lo segundo, De Paul debería coger sus maletas e irse a otro sitio, porque no ha entendido absolutamente nada. Si quieres ser grande "casi" ganando cosas, hasta luego y gracias. Nadie ficha a un jugador como De Paul el mismo verano en el que ha quedado campeón para no defender el título y ser tercero o cuarto en las siguientes temporadas. Nadie ficha para empeorar. Si ganas una Liga en 2021 y fichas a De Paul es para mejorar, no para ir a menos y si Rodrigo no ha entendido esto, hasta luego y gracias.

Si es el club el que le ha dicho a De Paul que con esta temporada vale, ojo, por el bien de De Paul, es él el que debería irse. No creo que un campeón del mundo sea feliz estando en un club cuya única aspiración es ser cuarto. Imagino que De Paul quiere ganar más cosas. Siendo un ganador debe querer ganar más títulos. A no ser que sea de esos jugadores que viven genial en la comodidad y la falta de exigencia. ¿No serás así, Rodrigo? Miedo me da que sea así. No lo creo, la verdad, sin embargo con sus declaraciones puedo llegar a sospechar de su mentalidad. Vienes de perder en Vitoria, de caer eliminado en Dortmund y tienes menos ambición y exigencia fuera de casa que el plan de estudios de la Pantoja para Paquirrín. Aún así, zasca. Si el Alavés te ganó 2-0 el domingo, estas palabras de Rodrigo suponen otra manita en la cara del aficionado rojiblanco.

Con esos datos y esa "gran temporada" de De Paul, sospechar de su mentalidad está permitido. Si es así, nuevamente, hasta luego y gracias. Por cierto, ¿alguien ha leído alguna reacción del club o de algún jugador ante lo que ha dicho De Paul y el enfado de la afición? No, por supuesto que no. Primero porque la mentalidad de todos es esa y segundo porque si alguien se sale del paso marcado, los ofendiditos del vestuario y del club se enfadan. Así funciona el Atlético. Y como así funciona el equipo y el club, la afición tiene que salir al paso de nuevo para gritar todo lo alto posible que ellos no piensan así. Es normal que las aficiones de otros equipos piensen, aunque sea mentira, que los colchoneros son felices siendo solo cuartos. Esa leyenda urbana, tan real como que los pájaros son robots o que los aviones nos fumigan, persigue al Atlético por culpa de declaraciones como la de Rodrigo De Paul. ¿Quién es la víctima de todo eso? La afición del Metropolitano. Una afición que de "casi" tiene poco.

De Paul, vais a conseguir que sea la gitana del cántico la que se vaya para el cajón. Ella y todos los aficionados que os animan. Os animan sin "casis". Os animan de la A a la Z. Ellos no van a medias. Si te han mentido sobre el club y te lo has creído, vete por tu bien. Si eres tú el que se exige casi ganar cosas y ser cuartos, hasta luego también. Y si no es ni lo uno ni lo otro, quédate y demuéstrale a todo el mundo que un campeón del mundo se exige lo máximo. ¡Qué vuelva el Atlético del Cholo, no el del Chollo!".