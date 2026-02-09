Avisos amarillos en seis comunidades por lluvias, viento y fenómenos costeros

La situación meteorológica de este lunes 9 de febrero viene dominada por la circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Las lluvias serán menos abundantes en el tercio oriental y, en general, poco probables en Cataluña y el sureste. En Baleares también son poco probables, con cielos poco nubosos tendiendo a nubosos. Como en las últimas semanas, los mayores acumulados se registrarán en el oeste de Galicia, el Estrecho, Cádiz y los alrededores de las sierras Béticas, donde las precipitaciones podrán ser fuertes, persistentes y puntualmente acompañadas de alguna tormenta aislada.

Además, según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se activan avisos amarillos en comunidades como Andalucía, Aragón, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad de Ceuta, principalmente por lluvias, viento y fenómenos costeros. En Castilla y León figuran también avisos relacionados con deshielos. Los avisos son amarillos excepto en la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón pero, además, a lo largo del día, en Murcia y Ceuta los avisos evolucionan a nivel verde, indicando una mejora progresiva en determinadas franjas horarias.

La nieve aparecerá en áreas de montaña del norte y del centro peninsular, con una cota que aumentará de oeste a este a lo largo del día. En la mitad occidental se situará entre los 1.800 y los 2.500 metros, mientras que en el nordeste oscilará entre los 1.000 y los 1.700 metros. Además, se esperan bancos de niebla en regiones de montaña y en zonas altas afectadas por la nubosidad y las precipitaciones.

Por su parte, el viento soplará de componente oeste y sur en la Península y Baleares, en general moderado y más flojo en el tercio nordeste. Se prevén intensidades fuertes en los litorales del noroeste y de Alborán, así como localmente en Baleares, con rachas muy fuertes que también afectarán a zonas de montaña del norte y a interiores del este y sureste. En Canarias, el viento será de componente norte, flojo a moderado.

☔️ Continúan las lluvias en la Península en los próximos días. Podrían ir perdiendo intensidad a partir del jueves o viernes. ➡️ Aunque aún hay incertidumbre, es posible que durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero las precipitaciones sean escasas en el sur peninsular. pic.twitter.com/dKqJT3Mges — AEMET (@AEMET_Esp) February 7, 2026

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en los interiores del nordeste peninsular y subirán de forma generalizada en el resto de la Península, con ascensos notables en los interiores del extremo sur. En cuanto a las mínimas, estas bajarán en Baleares y el nordeste, y subirán en la mitad oeste, Canarias y el área de Alborán, con pocos cambios en el resto. Se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte, que podrán ser moderadas en los Pirineos.

En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, especialmente en las vertientes norte. En cuanto a sus temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores entre 18 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 15 y 22 grados, manteniendo un ambiente templado frente a la mayor variabilidad peninsular.