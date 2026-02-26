El próximo 13 de marzo se estrenará "Torrente presidente" de Santiago Segura en las salas de cine españolas y la expectación no puede ser mayor de cara a una nueva entrega de esta saga. Este filme será la sexta parte de la exitosa franquicia que comenzó en 1998 con "Torrente, el brazo tonto de la ley", y que en cada estreno ha conseguido atraer el interés del público. Sin embargo, nada de esto le ha valido al director y actor madrileño para ganarse el favor de la Academia de Cine en España, que a menudo ha despreciado su trabajo.

Como decimos, no son pocas las ocasiones en las que miembros ilustres del cine nacional han denigrado el trabajo de Santiago Segura, como el director de cine Rodrigo Sorogoyen cuando afirmó que la ausencia en las nominaciones de Santiago Segura podría sorprender "si se miran los datos, pero al ver la película a lo mejor no tanto".

Los números de Santiago Segura

Lo más llamativo de todo esto es que si el cine español sigue sobreviviendo hoy en día no es gracias a muchas de las películas que ganan un Premio Goya cada año, sino gracias a las películas que dirige y protagoniza Santiago Segura que siempre están en el top-3 de películas que mayor recaudación obtienen.

Desde el año 2019 hasta el 2025, se han estrenado 7 películas dirigidas y protagonizadas por Santiago Segura, cuyos resultados han sido los siguientes (según los datos de "recaudación y espectadores" del ICAA):

En 2019 se estrenó "Padre no hay más que uno", que recaudó 14.241.285 euros sobre 94.115.228 euros ( el 15,13% del total ).

En 2020 se estrenó "Padre no hay más que uno 2" , que recaudó 12.938.663 euros sobre 43.052.242 euros ( el 30% del total ).

En 2021 se estrenó "A todo tren. Destino Asturias" , que recaudó 8.493.358 euros sobre 42.309.484 euros ( el 20,1% del total ).

En 2022 se estrenó "Padre no hay más que uno 3" , que recaudó 15.606.842 euros sobre 82.715.451 euros ( el 18,9% del total ).

En 2023 se estrenó "Vacaciones de Verano" , que recaudó 7.417.977 euros sobre 81.528.425 euros ( el 9,1% del total ).

En 2024 se estrenó "Padre no hay más que uno 4" , que recaudó 13.442.979 euros sobre 82.270.231 euros ( el 16,3% del total ).

En 2025 se estrenó "Padre no hay más que uno 5" , que recaudó 13.406.008 euros sobre 79.351.796 euros ( el 16,9% del total ).

En total, estaríamos hablando de una recaudación de 85.547.112 euros sobre 505.342.857 euros (el 16,93% del total) en estos 7 años.

Los números que hemos expuesto son demoledores. Es decir, vemos que las películas dirigidas por Santiago Segura interesan verdaderamente a los espectadores y estos acuden en masa a ver sus largometrajes. Que un director de cine sea el responsable de obtener el 16,93% de toda la recaudación conseguida en salas de cine en España durante 7 años es un logro del que solo puede presumir Santiago Segura.

Los números de Segura ocurren al mismo tiempo que muchas otras películas apenas logran recaudación en las salas, como hemos contado recientemente en Libre Mercado aprovechando que esta semana se celebra la gala de los Premios Goya 2026.l.