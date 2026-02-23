Troleo máximo de Santiago Segura al Gobierno inclusivo de Sánchez con la nota de prensa de 'Torrente presidente'

Llama la atención la campaña de promoción de Torrente presidente, la nueva entrega del polémico personaje de ficción de Santiago Segura, porque, pese a la cercanía del estreno -previsto para el 13 de marzo- y unas previsiones de taquilla cada vez más altas, no exista realmente despliegue publicitario alguno.

Una táctica deliberada de Segura, que aseguró en X querer reservarse el primer fin de semana para sorprender a los fans de verdad de la película, prometiendo materiales para el sector solo después de ese estreno. Solo el anuncio de la preventa de entradas y la canción encargada al grupo Taburete, en otra decisión pensada para escamar a los críticos, anticipan ese anticipado retrato de la España en tiempos de Pedro Sánchez que parece haber dirigido Segura.

Algo que, no obstante, empieza a molestar a un sector de la prensa, sin nada a lo que agarrarse de cara al estreno, y a los que el actor y director parece haber dejado sin relato a la hora de abordar una película que, se presume, arrasará en taquilla pero molestará ideológicamente a algunos sectores culturales.

En todo caso, y en la estratégica fecha del lunes 23 de febrero, es decir, el aniversario del intento de golpe de Estado de 1981, Segura parece haberse reservado un irónico mensaje destinado a impactar. El estreno de Torrente presidente se presenta como unas elecciones nacionales en los que el expolicía consigue llevar ventaja a todos los grupos políticos, incluyendo aquel en el gobierno.

Como si de una nueva entrega del CIS se tratase, la publicidad difundida por Sony Pictures anuncia "elecciones 13M" -fecha del estreno de la película- y a José Luis Torrente como el "líder mejor valorado entre la población de 18 a 29 años". "También lo es por los y las y les votantes que se definen de centro", dice un texto que podría, o quizá no, tratar de retratar a los espectadores.

Segura parece haber diseñado una campaña ideal para tiempos de politización extrema, de sentimientos encontrados y de corrupción máxima, y refiriéndose a "estimados/as/es", presenta de nuevo a "todos y todas y todes vosotros y vosotras y vosotres" los resultados de la encuesta de la empresa de "investigación social, comunicación y análisis electoral Gad3.

Encuesta de Torrente | Sony

Domina el centro de la política española siendo el candidato mejor valorado por los y las y les votantes que se definen de centro.

Es el líder que mejor entiende los problemas de los/las/les ciudadanos/as/es.

La "advertencia" de Segura y su equipo sobre lo que se viene continúa con:

La corrupción es la principal preocupación de los/las/les españoles/as, y José Luis Torrente es el líder favorito para abordarla.

Supera al resto de líderes en autenticidad, sinceridad y campechanía.

Casi la mitad de los/las/les españoles/as - un 45% - lo sentaría en el Consejo de Ministros y Ministras.

Interior, Justicia, Cultura, Defensa e Igualdad serían las carteras preferidas a ocupar.

Tras exponer las condiciones de esta encuesta "nacional, realizada en varias comunidades e incluso el error muestral de la misma, desarrollada en enero de 2026, el comunicado acaba con un "En caso de requerir más información sobre los resultados y/o procedimientos de esta encuesta, no dudes en contactar con nosotros".