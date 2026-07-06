Un jabalí se cuela en un geriátrico de Lérida y ataca a una empleada

Los ancianos residentes de un centro geriátrico de Balaguer (Lérida) se han llevado un gran susto este lunes cuando un jabalí se ha colado en el centro y ha herido a una trabajadora. El incidente ha ocurrido en la residencia Sant Domènec, situada en la comarca de La Noguera.

Según han informado fuentes del centro, el animal accedió al edificio por la zona del gimnasio y, una vez en el interior, embistió a una empleada, que cayó al suelo y sufrió una lesión en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Generalidad, que consiguieron acorralar al jabalí para evitar que siguiera desplazándose por las instalaciones. Posteriormente, agentes de los Agentes Rurales sedaron al animal y lo retiraron de la residencia sin que se produjeran más incidentes.

La trabajadora herida fue atendida en un primer momento por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y posteriormente trasladada al Centro de Atención Primaria (CAP) de Balaguer para recibir asistencia sanitaria.

La irrupción de jabalíes en calles, parques e incluso edificios está a la orden del día en Cataluña. La expansión de sus poblaciones, unida a la facilidad con la que encuentran alimento cerca de los núcleos urbanos, ha hecho que estos animales hayan perdido el temor a las personas y se adentren con mayor frecuencia en zonas habitadas.