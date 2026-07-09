Muere en Vigo una mujer tras caerse a un pozo y electrocutarse

Según informaron las autoridades locales y los servicios de emergencia del 112 Galicia, el trágico suceso tuvo lugar en torno a las 17:50 horas de este miércoles, momento en el que se movilizó el operativo de rescate.



Las primeras hipótesis barajadas por la Policía Nacional apuntan a que la víctima se encontraba realizando labores de limpieza en las inmediaciones o el interior del pozo. En un momento dado, la mujer tropezó o cayó de forma accidental sobre el cuadro eléctrico que acciona el sistema automático de subida y bajada del caldero. Al activarse el mecanismo de forma fortuita, el agua subió y reaccionó con la corriente, provocando una fuerte descarga eléctrica que terminó con su vida.

Maniobras de rescate y reanimación

Los profesionales sanitarios de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 solicitaron ayuda inmediata debido a que la presencia de corriente eléctrica activa impedía en un primer momento extraer a la víctima del pozo con seguridad.



Ante la gravedad de la situación, varios vecinos de la zona reaccionaron con rapidez y lograron cortar el suministro eléctrico general de la propiedad. Tras suspender la corriente, consiguieron sacar el cuerpo de la mujer del depósito de agua. Uno de los particulares que se encontraba en el lugar, provisto de conocimientos básicos de primeros auxilios, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar en el suelo mientras llegaban las asistencias.

Confirmación del fallecimiento e investigación

Al lugar del siniestro se desplazaron patrullas de la Policía Local de Vigo y de la Policía Nacional, así como el equipo de urgencias del 061.

Los profesionales médicos continuaron con los esfuerzos de reanimación avanzada durante casi una hora, pero lamentablemente resultaron infructuosos y solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, en funciones de guardia, junto con forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), se han hecho cargo de las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer los detalles de este trágico suceso doméstico.