Las tiendas de mascotas valencianas esquivan la ley animalista de Belarra y podrán vender animales

La Comunidad Valenciana se ha adelantado al ministerio que dirige Ione Belarra y ha sacado su propia ley de Bienestar Animal. Sin embargo, muchos de los artículos de esta norma autonómica aprobada por los socialistas valencianos, Unidas Podemos y Compromís, entran en clara contradicción con la norma nacional. Para empezar, las tiendas de mascotas podrán seguir vendiendo animales y tampoco hay multas para los propietarios de perras que se queden preñadas. Y, teniendo en cuenta que las competencias en materia de bienestar animal están transferidas a las autonomías, en este caso prevalece la norma autonómica sobre la ley nacional.

De este modo, a diferencia del resto de las tiendas de mascotas de España, los establecimientos valencianos podrán seguir vendiendo y exponiendo animales gracias al artículo 19 de la ley, que recoge los "requisitos de los criaderos y establecimientos públicos de venta de animales de compañía".

Este artículo señala que "los establecimientos dedicados a la cría o venta profesional de los animales de compañía, deberán estar registrados como Núcleos Zoológicos, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean aplicables reglamentariamente". Además, señala que "la cría con fines comerciales y la venta profesional de animales se realizará necesariamente desde criaderos y centros de venta registrados y destinados para ello".

También permite a los centros "disponer expuestos para su venta de aquellas especies animales autorizadas en la resolución de declaración de núcleo zoológico en todo caso peces, reptiles, roedores, conejos, hurones y pájaros de jaula criados en cautividad, siempre que cumplan con los requisitos que se establecerán reglamentariamente".

Aunque la norma valenciana no hace ninguna mención al listado positivo que quiere imponer la ley animalista de Belarra, sí deja la puerta abierta para su futura implantación y señala que la consejería competente "revisará el listado de especies y los requisitos y condiciones para la venta de cada una de ellas en el plazo de dos años".

Del mismo modo, también permite la posibilidad de vender animales por Internet, así como su donación, algo que quedará totalmente prohibido con la ley nacional: "Para cualquier tipo de venta o donación sea profesional o no de animales a través de medios de comunicación, revistas de reclamo, publicaciones asimilables y demás sistemas de difusión, incluido internet, deberá incluirse necesariamente en el anuncio el número de registro del criadero o centro de venta en el Registro de Núcleos Zoológicos, así como el número de identificación del animal en su caso", dice el texto legal.

Sin multas para los dueños de perras preñadas

Por otra parte, los valencianos propietarios de una perra que se quede preñada no tendrán que pagar una multa de hasta 10.000 euros (o darse de alta en el registro de criadores o llevar a su perra a abortar), tal y como plantea la ley animalista de Belarra. La ley valenciana solo prohíbe la "cría incontrolada" e incluso en su artículo 7 permite las "transacciones entre las personas particulares cuando se limiten a sus animales de compañía y se garantice el bienestar del animal".

Aunque ambas normativas se parecen lo que un huevo a una castaña, el director de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha celebrado en Twitter la aprobación de la Ley de Protección Animal valenciana haciendo referencia a otra de las diferencias sustanciales entre ambas leyes: los perros de caza valencianos sí están incluidos. Cabe recordar que García Torres sigue sin cumplir su promesa de dimitir si los perros de caza quedaban fuera de la ley animalista de Belarra, tal y como ha sucedido finalmente, a la espera de su ratificación final en el Congreso de los Diputados.

Aprobada la Ley de Protección Animal de la Comunidad Valenciana. Gran trabajo de @Podem_ @pilatonio @beatriugasco y @CoordinadoraCv

Cordura del Partido Socialista valenciano para no sucumbir a las presiones del lobby de la caza e incluir a todos los perros en la Ley valenciana. https://t.co/LZmxQcV9wE — Sergio Torres (@SergioGaTorres) February 23, 2023

La ley autonómica prevalece sobre la nacional

Las comunidades autónomas tienen que adecuar sus legislaciones autonómicas a la ley nacional, pero hasta que lo hagan, prevalece la normativa autonómica en las materias en las que tienen las competencias transferidas. Por ese motivo, la ley de Protección Animal de la Comunidad Valenciana predomina sobre la futura ley de Bienestar Animal que salga finalmente del Congreso.

Este es el mismo argumento que ha utilizado el PNV para votar en contra de la ley de Belarra en el Congreso y vetarla en el Senado. Desde el grupo parlamentario vasco, aseguran que el Gobierno no está habilitado para legislar sobre esta cuestión porque la competencia es autonómica. La ley de bienestar animal vasca se aprobó el pasado 30 de junio: no afecta a la caza, la pesca, las plagas y los espectáculos taurinos reglados y también permite la venta (pero no la exposición) de animales a los "titulares de establecimientos para la cría y comercio de animales con fines comerciales autorizados".