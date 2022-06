Abascal advierte al PP: "O juntos gobernando, o no gobiernan"

Nuevo baño de multitudes en Andalucía para el presidente de Vox, Santiago Abascal, después de conseguir el primer día de campaña colapsar la calle en la que en 2015 dio uno de sus primeros mítines sin apenas apoyo público. En el segundo día de campaña, Abascal protagonizó en la Plaza de San Agustín en Córdoba junto a la candidata de Vox a la presidencia, Macarena Olona, y el cabeza de lista por Córdoba, Alejandro Hernández.

Allí, rodeado de cientos de personas, Abascal advirtió al Partido Popular: "O juntos gobernando, o no gobiernan". El líder de la formación, que dijo que "nadie va a decir que Vox no habla con claridad", acusó a los populares de "no cumplir con su palabra" después de tres años de "desprecios" a Vox en la Junta de Andalucía por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno.

En este sentido, Abascal reprochó tanto a PP como a Ciudadanos que no hayan "cumplido su palabra" del acuerdo de investidura convirtiendo lo firmado en su día en "papel mojado". Por tanto, "una y no más", zanjó Abascal, para apostillar que "es la última vez que hay un acuerdo de investidura, porque a partir de ahora habrá acuerdos de gobierno, preferentemente con Macarena Olona al frente de la Junta".

Repetir elecciones sería "una falta de respeto"

Para Abascal Vox en Andalucía necesita tener "una ambición mucho mayor que la de hace cuatro años", de modo que "no basta con tener un puñado de diputados, ni con ser necesarios, sino que es absolutamente imprescindible formar parte del Gobierno andaluz y al ser posible al frente del mismo, liderándolo, porque otros han demostrado que lo del cambio es sólo palabrería para sus mitines".

Además, se mostró muy tajante con respecto a la idea deslizada en las últimas semanas por Juan Manuel de la repetición electoral. A este respecto, el líder de Vox señaló que lo que en realidad quiere decir el candidato del PP que "si votáis mal y no le dais la mayoría absoluta, hay que repetir elecciones, porque con la gente que llena plazas y calles no quiere gobernar".

Igualmente, lamentó que haya dicho que "si no votáis a Cs y no tienen representación, que da igual, que les va a dar unas consejerías". "¡Qué falta de respeto a la voluntad de los andaluces!", exclamó Abascal, para remarcar que "da igual lo que votéis, ellos van a hacer lo que les dé la gana".