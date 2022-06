En la penúltima jornada de la campaña electoral para las elecciones andaluzas del próximo domingo 19 de junio la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo ha vivido estos días marcados por los dos debates electorales y las encuestas que dan vencedor al candidato popular, Juanma Moreno, aunque necesitará a los de Santiago Abascal para gobernar.

En conversación telefónica la candidata de Vox ha sido muy dura con el PP por no dejar claro si pactará con su partido tras el cierre de las urnas este domingo: "Yo hablaría de fraude" a los andaluces, ha dicho Olona, que ha señalado que "lo vimos el pasado lunes cuando Juanma Moreno fue incapaz de responder si va a pactar con Vox o con el PSOE", ha dicho, señalando las informaciones que señalan que Feijóo podría facilitar gobiernos socialistas en otras comunidades.

"Es una falta de honradez absoluta", ha dicho la candidata, "no están siendo honrados y los andaluces merecen mucho más". Además ha recordado que "Vox ha sido muy claro" al respecto y que "ahí dejé mi mano tendida" en el debate, una mano que "sigue tendida" a los populares.

La candidata de Vox ha señalado que es "dramático" como desde medios "de derechas e izquierdas" hay "cantos de sirena" para que Juanma Moreno pacte con la izquierda una "abstención" y pueda ser presidente sin contar con Vox. Cree que lo único que conseguirá el candidato del PP es "un Gobierno en minoría rehén de los chantajes". Los políticos de siempre, con las recetas de siempre van a hacer lo mismo de siempre", ha añadido.

Macarena Olona ha asegurado que Andalucía no puede "perder otro tren" y ha reiterado que desde Vox "la mano sigue tendida" y "así la va a encontrar desde el 19 de junio" pero con ella "desde la presidencia".

El "abrazo de PP y PSOE"

Estas elecciones en Andalucía tienen una "proyección nacional" para la candidata de Vox que es "evidente" porque "Andalucía tiene el privilegio de poder darle una patada a Sánchez en el trasero de Juan Espadas". En este sentido, Olona ha señalado que tanto el PP como el PSOE tienen acuerdos.

Macarena Olona ha apuntado que "el abrazo entre el PP y el PSOE en habitaciones oscuras ha existido siempre y lo hemos reventado desde Vox siempre que hemos podido". Además, ha definido a los socialistas actuales con los que estarían dispuestos a pactar los populares: "El PSOE en la actualidad es puro sanchismo y está dispuesto a transgredir godas y cada una de las líneas rojas para seguir en el poder".

Cree que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección "ha estado agitando durante la campaña" un "cordón sanitario a Vox" por las "líneas rojas" que ha puesto para llegar a acuerdos con el partido entre las que destaca "la legislación sobre violencia de género". En este sentido, Olona ha dicho que "Juanma Moreno y el PP siguen entregados y rendidos a una izquierda caviar".

"Pueden estar muy seguros los andaluces porque yo he venido a Andalucía para quedarme y ser dique de contención, espolear al PP y recordarles que no pueden tragarse todo el adoctrinamiento ideológico. Vamos a estar como dique de contención porque hemos levantado la bandera de la igualdad entre españoles", ha añadido la candidata de Vox.

Macarena Olona cree que "el PP tiene pánico de que Vox entre en San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía". "Mi aspiración es entrar con una mano en la ley y con otra con unas tijeras de podar para recortar esa administración paralela del cortijo socialista que el PP ha mantenido", ha indicado la candidata de Vox que advierte que "saben que vamos con todo y que lo que decimos durante la campaña lo cumplimos".

"Amenazamos el consenso en el que están el PP y el PSOE y no hablo de Ciudadanos porque no me gusta perder el tiempo", ha dicho Macarena Olona y ha añadido que "ya está bien que los beneficiados sean los mismos y que el Estado del bienestar sea para los políticos".

No aprueba la gestión del PP

Macarena Olona ha rechazado también la gestión económica de los gobiernos de Juanma Moreno y ha justificado el apoyo de Vox a dos presupuestos presentados por los populares "por la emergencia de la crisis". Además ha vuelto a decir que "el PP y Ciudadanos cometieron fraude en el proyecto de presupuestos para 2022".

La de Vox ha rechazado que la situación económica haya mejorado en Andalucía y ha dicho que ese rechazo nace del "dolor que llevo impregnado en la piel por haber estado en la calle estos tres años con los andaluces" y en concreto con algunos colectivos "como los feriantes" o los hosteleros de los que "tenemos suicidios", ha dicho.

Olona ha asegurado con vehemencia que "no se nos puede pedir que estemos en un consenso" sobre la economía "si ese consenso está llevando al precipicio a Andalucía y España", insistiendo en que "nos negamos a estar en un consenso que no pase por reducir el gasto" y "le está chupando la sangre" a los ciudadanos por el exceso de impuestos".

O en San Telmo o en la oposición

Respecto a los pactos poselectorales Olona ha insistido en que no va a entregar sus votos al PP si no es a cambio de estar en el gobierno: "Me es indiferente estar en San Telmo o en la oposición", ha dicho, añadiendo que "nuestros principios no se traicionan".

Además, ha recordado que "soy la única que ha tendido la mano" a Moreno y que en su partido "hemos sido honrados con los andaluces" porque han dejado claras sus intenciones, por lo que los votantes "no podrán sentirse engañados".

Además, ha insistido en que su intención a estas alturas y a pesar de lo que dicen las encuestas es ganar las elecciones: "Yo estoy en el modo de ser presidenta y mi compromiso es ofrecer la vicepresidencia a Juanma Moreno, le haré muy feliz y le daré mucha exposición" en los medios, ha concluido.