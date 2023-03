Francisco de la Torre: "El efecto del éxito de Málaga se extiende al resto de la provincia"

La ciudad de Málaga se encuentra en un momento dulce que se está extendiendo por toda la Costa del Sol. La segunda gran ciudad de Andalucía es uno de los territorios más atractivos para la inversión de toda España y uno de los artífices del resurgimiento de este rincón de Andalucía es el incombustible Francisco de la Torre. El eterno alcalde de Málaga ha sido uno de los protagonistas del programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio celebrado en su ciudad por la que se presenta por sexta vez en las elecciones del próximo 28 de mayo.

De la Torre, al que las encuestas le dan una mayoría más que suficiente para retener la alcaldía, cree que "siempre es bueno mantener el interés, la pasión y la incertidumbre para que el electorado esté motivado". Ha querido ser cauto asegurando que "no van mal las cosas" y que esa es la "sensación" que tiene porque siente "bastante afecto de la gente". El alcalde piensa que "lo importante es que la gente esté motivada para que tengamos un resultado de amplio respaldo y la estabilidad de la etapa de gobierno. Una amplia mayoría".

En la próxima legislatura si vuelve a conseguir el respaldo de los ciudadanos de Málaga cree que hay que seguir apostando "por la estrategia marcada" que es "ser fuerte en cultura, innovación y tecnología" para ser capaces de "atraer talento e inversiones que le dan valor a la ciudad". También piensa De la Torre que hay que "insistir en la sostenibilidad" y esa es una de las bases de la Expo 2027 a la que la ciudad es una de las principales candidatas.

"La Expo 2027 que tiene como argumento las ciudades sostenibles" y por eso "la ciudad tiene que seguir esa línea", ha apuntado el alcalde que piensa que no van "mal". "Se decide en junio de este año y tenemos respaldo de todas las instituciones y los malagueños lo respaldan en un 90%. Haya capacidad de enseñar, innovar y emprender en esta materia", ha apuntado el regidor que advierte que servirá para que "ciudades en Asia, África y Latinoamérica a las que tenemos que ayudar a que sean más sostenibles".

El efecto del éxito de Málaga

El crecimiento económico de la ciudad viene de la mano de un crecimiento en población. La provincia de Málaga es una de las que más ha crecido de toda España en estos últimos años y eso también implica que haya algún problema como el de la vivienda. "Es evidente que cuando una ciudad cuando tiene éxito se produce un posible incremento porque la demanda puede superar la oferta y eso tensiona los precios", ha indicado Francisco de la Torre.

El alcalde cree que "tenemos que procurar que haya más oferta en venta y alquiler" y hacer "reaccionar a las empresas promotoras, y una oferta de vivienda pública más potente de la que ha habido". Ha contado que "hemos hecho un gran esfuerzo en esta materia" porque "durante 20 años hemos construido 5.400 viviendas". "La Junta anterior, que tenía la obligación de hacerlo porque es competencia autonómica, había hecho 90 en ese tiempo", ha contado.

También ha dicho que "ese efecto del éxito de Málaga se extiende al conjunto de la provincia" y que en "los espacios más cercanos que ahí también se produzca una oferta de viviendas que absorba esa demanda que viene de fuera para que no tensione los precios aquí y fructifique y fecunde el éxito a otros territorios cercanos". Por ese motivo cree que "hay que crear un transporte lo más sostenible posible entre esos territorios y la propia Málaga, aunque el teletrabajo da respuesta a ese tema".

El alcalde ha señalado que "Málaga tiene sus limitaciones para crecer" porque "está el mar y las montañas". "Zonas llanas o con pendiente suave que permitan el desarrollo urbanístico no son tantas y hay que aprovecharlas bien" y no hay que "olvidar todos los equipamientos y zonas verdes" que hacen falta. En este sentido, De la Torre cree que Málaga "no puede crecer tanto por esas razones y sí los municipios del entorno que pueden tener territorios más fáciles topográficamente". El regidor ha indicado que la de Málaga "es una de las provincias más montañosas, lo que le da un encanto maravilloso" y que "la ciudad es preciosa y la provincia no es menos preciosa. La sinergia entre la ciudad y la provincia funciona muy bien".

Francisco de la Torre ha señalado también que ahora toca apostar por la educación y, en este sentido, piensa que ahí "nos jugamos el futuros las ciudades y los territorios". La ciudad espera "con las manos abiertas" proyectos de la Universidad Alfonso X y la Europea que "van a instalarse en Málaga" aunque cree que "es un proceso largo". El regidor cree que "hay que cuidar mucho la Formación Profesional".