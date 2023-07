Juan Bravo: "Sánchez pasará a la historia como el presidente que ha perdido las grandes oportunidades para España"

En el último día de la campaña electoral de las generales del próximo domingo 23 de julio y a pocas horas de la llamada jornada de reflexión el vicesecretario de Economía del Partido Popular y número uno de la lista por Sevilla para el Congreso de los Diputados, Juan Bravo, ha analizado en esRadio Sevilla las principales propuestas económicas de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo si llega a la Presidencia del Gobierno.

El que fue consejero de Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía durante la primera legislatura de Juanma Moreno y artífice de parte de la evolución en positivo de la región ha argumentado que uno de los principales problemas que afectan a Andalucía y a gran parte de España es "la necesidad de agua". Según la Administración regional si persiste la sequía y no se hacen las inversiones necesarias puede ser determinante en la caída del PIB y en la pérdida de decenas de miles de empleos en el próximo año. En este sentido, Juan Bravo ha señalado que "en un país que tiene agua, lo que hay es una mala gestión del agua" y eso "debe ser una de las prioridades" del próximo Gobierno.

"Núñez Feijóo anunció crear una autoridad nacional del agua" y dotarla de "consideración de infraestructura estratégica del país" además de la "necesidad de modernizar y actualizar todo el funcionamiento y la coordinación de las confederaciones con las CCAA y Ayuntamientos para que los proyectos no se queden parados tanto tiempo y que sea ágiles", ha dicho Juan Bravo que cree que "otra cuestión importantísima es cuanto dinero vamos a invertir" y que Feijóo dijo que "podríamos llegar hasta 40.000 millones de euros de inversión tanto públicas como privadas y con uso importante de los Fondos Europeos". A esto hay que sumar "el uso del agua de las desaladoras, la regeneración para reducir pérdidas" lo que "nos hace ver un escenario en el que podemos dejar preparada a España para los próximos 40 años".

El empleo en España

Otra de las cuestiones que ha tratado Juan Bravo es el problema endémico del desempleo en España. Ha asegurado que "somos el país de la UE con mayor desempleo, más del doble de la media de la UE" y que hay "tres colectivos afectados" principalmente que son: "mujeres, jóvenes y mayores de 45 años", responsables del "57% del desempleo".

En este sentido ha dicho que según datos de la AireF se dedican "2.900 millones de euros para políticas activas de empleo y 17.000 millones en prestaciones en desempleo e incentivos a la contratación". "Es decir que se gastan 20.000 millones para seguir siendo los últimos, algo que "no parece que sea la mejor fórmula", ha indicado Juan Bravo. El responsable de Economía del PP ha comentado que "hay que reformular todo el sistema para hacerlo mas adaptado a las necesidades del mercado laboral. Cualificar y recalificar los puestos de trabajo y establecer incentivos para que la contratación sea atractiva para las empresas".

Juan Bravo ha explicado que "en España hacen falta 200.000 ingenieros hasta 2030, entre 540.000 y 700.000 para el sector de la construcción, más de 120.000 perfiles tecnológicos de los que en 2024 90.000 en sector de la IA además de personal en hostelería, o conductores de autobús. Hacen falta muchísimas profesiones que ahora mismo no están cubiertas. No tiene sentido que tengamos mas de 3 millones de personas desempleadas y 1 millón de puestos de trabajo ahora mismo que no se están cubriendo. Hay cada vez más gente sin empleo, pero también más empleo sin gente".

113% de deuda tras el paso de Pedro Sánchez

Uno de los graves problemas a los que se va a tener que enfrentar el próximo Gobierno que salga del 23J es el de la deuda desbocada que tiene España. Para intentar explicar lo que supone, Juan Bravo ha dicho que son "200 millones de euros al día, 33.000 millones de pesetas, lo que nos está endeudado este Gobierno. Son "1.500 millones a la semana y 6.000 millones al mes". Además, "mientras los tipos de interés han estado en negativo esto ha tenido un coste relativamente asequible de unos 29.000 millones en 2022, la tercera o cuarta partida del presupuesto". Sin embargo, ha resaltado que "en 2024 con la subida de tipos de interés tendremos que pagar más de 40.000 millones de euros en intereses"

Ese dinero que se va a pagar intereses de la deuda es dinero menos para "Sanidad, Educación o Políticas Sociales", ha indicado Juan Bravo que ha explicado que "la deuda se consigue controlar por dos vías. Una es intentando hacer un presupuesto equilibrado ya que venimos de un déficit del 4,8% porque siempre nos deja grandes déficit el PSOE". "Nuestro objetivo tiene que ser en las dos legislaturas que tengamos por delante intentar acercarnos al equilibrio presupuestario que nos permitiría no generar más deuda. Reducirla a partir de ahí se puede conseguir generando superávit o en su caso con un crecimiento importante de nuestra economía para que ese peso del 113% sea menor puesto que sabemos que es la deuda divido entre el PIB", ha apuntado. "Si conseguimos que nuestro crecimiento sea superior al final el peso de la deuda potencial es menor y estamos en una situación más cómoda porque Europa nos pedía estar en el 60% y estamos casi en el doble", ha remarcado.

¿Habrá que pagar por las autovías?

Juan Bravo ha comentado una de las últimas polémicas del Gobierno de Pedro Sanchez: mentir sobre el acuerdo con Europa sobre el pago de peajes en las autovías españolas. El responsable de Economía del PP ha dicho que hay que pedir al PSOE "que actúen con transparencia y que no sea el PP el que lo ponga encima de la mesa porque ellos lo habían ocultado y lo habían negociado con Bruselas. A día de hoy María Jesús Montero y Félix Bolaños siguen diciendo que no" se ha acordado eso cuando la UE lo ha desmentido. Espera que "nunca más se tenga que volver a mentir a los españoles y se tengan que contar las cosas que tú acuerdas". Por eso Alberto Núñez Feijóo "ha hablado de una auditoría del funcionamiento de las cuentas públicas y una verificación".

"Nosotros tenemos que ver qué es lo que plantea Bruselas y qué margen tenemos en ese ámbito para que los españoles no tengan que pagar por el uso de autovías" ha dicho Juan Bravo. El candidato popular ha añadido que "no sabemos" el acuerdo porque "este Gobierno no nos ha trasladado la información" y tampoco saben "en qué medida esto puede comprometer".

Uso de los Fondos Europeos

El responsable de Economía del PP ha puesto de ejemplo la falta de transparencia en el uso del los Fondos Europeos. Ha dicho que "se tenía que haber presentado el cuarto pago y no lo ha presentado porque no ha cumplido los requisitos". Ha añadido que desde el PSOE "dicen que si llega el PP se ponen en riesgo los Fondos Europeos y no, los Next Generation ya están en riesgo porque el Gobierno no ha podido presentar el cuarto pago que tenia comprometido porque no ha cumplido los hitos y objetivos". "Están en riesgo los FE por este Gobierno irresponsable. Sin embargo, la adenda sí la ha presentado cuando había de plazo hasta final de agosto y se podían haber esperado hasta que hubiera un nuevo Gobierno. Queremos saber todo lo que este Gobierno ha comprometido con Bruselas", ha añadido

"¿Sabemos? No sabemos. No sabe dónde está el dinero. No dan transparencia de los datos, no se adjudican, sabemos que hay proyectos que antes de empezar ya están fuera de plazo por los incrementos de los costes y porque se han calculado mal. Tenemos la enorme oportunidad de país de tener unos Fondos Europeos para ejecutar hasta 2027, más de 200.000 millones de euros. Una oportunidad como nunca ha tenido este país y si a eso le sumamos que este Gobierno no ha tenido reglas fiscales y que ha podido invertir lo que hubiera hecho falta. Eso sí que le hará pasar a la historia a Sánchez como el presidente que ha perdido las grandes oportunidades de este país. Para eso estamos nosotros, para intentar recoger esto rápido, ponerlo a funcionar, hacer esa cogobernanza real entre administración y sector privado, poner en valor que es lo que nos está pidiendo Europa", ha explicado.

¿Subirá el PP los impuestos?

Juan Bravo también ha hablado de impuestos. Ha dicho que la política de Feijóo en este sentido "frente a las más de 40 subidas de impuestos" es "no subirlos y, en la mediada de lo posible, bajarlos siempre que las cuentas públicas lo permitan". Ha asegurado que un Gobierno del PP se compromete a "deflactar la tarifa del IRPF; una bajada temporal en el IVA de la cesta de la compra; retocar el impuesto de sociedades para mejorar el I+D+I".

Las principales medidas van en línea de lo que dice "el Banco de España" sobre que "a la economía española le hace falta más consumo" y por eso "se rebaja el IVA para dejar mas dinero en los bolsillos de los españoles". También dice que "falta inversión" y "por eso la apuesta en sociedades y la apuesta por la innovación". Ha contado Juan Bravo que "hemos pagado desde 2019 43.000 millones más en impuestos sin que la economía haya subido" y por eso los ciudadanos "se merecen un esfuerzo por parte de la administración en ajustarse el cinturón".

El responsable de Economía del PP también ha hablado de cómo se puede conseguir tener "una oportunidad" con "todo el tema de la energía, las renovables: eólica, fotovoltaica y el hidrógeno en el que España está haciendo un avance importante". Además del "mantenimiento de nuestras centrales nucleares" para que "a partir de aquí podemos tener el mix energético muy competitivo y si lo tenemos pasamos a la industria". Cree que "hay un proceso de relocalización en que España puede jugar un papel fundamental como posición en Europa alejada de la guerra de Ucrania y como posición estratégica de cara a África. Si somos capaces de ser atractivos tendremos una oportunidad. Atractivos es una fiscalidad adecuada, cotizaciones sociales adecuadas, una legislación simplificada y reducida al máximo frente a eso hemos tenido justo lo contrario".

La falta de inversiones en Sevilla

La provincia de Sevilla es una de las que con gran tamaño de población siempre recibe menos de lo esperado en los PGE y hay un déficit de infraestructuras importante como la SE-40, el metro, la conexión directa con Málaga por tren, el Museo de Bellas Artes o el tren al Aeropuerto de San Pablo. El cabeza de lista del PP por esta provincia ha dicho que "tenemos que hacer un planteamiento más allá porque parece que solo estamos defendiendo el ámbito para Sevilla que es importante. La SE-40 no solamente beneficia a Sevilla sino que beneficia a otras provincias incluso al sur de Portugal, reduce emisiones y mejora el tráfico" y "el Metro ha sido Juanma Moreno el que lo puso encima de la mesa cuando el Gobierno no quería y apretó y apretó hasta que puso los 500 millones. Las obras que se están haciendo las está pagando la Junta de Andalucía".

Juan Bravo también ha dicho que "cuando hablamos de las cercanías y aproximar el aeropuerto a la ciudad no es sólo para los sevillanos, es para todo el turismo que puede acabar en otras provincias" al igual que la conexión con Málaga por tren que "es necesaria" y que "la tienen otras grandes ciudades, son los dos núcleos fundamentales en Andalucía y nos permite conexión con cualquier destino del mundo a menos de una hora". Sobre el Bellas Artes ha indicado que se reunió con "una representación de la sociedad latinoamericana" que les dijo que "como Madrid se ha convertido en un centro económico en LATAM, Sevilla y Andalucía se puede convertir en la capital cultural latinoamericana". "Cuanto más peso tengamos en Madrid más fácil será defender estos proyectos", ha indicado.