La Junta advierte a la izquierda que "la turismofobia no es el camino"

En las últimas semanas distintos colectivos capitalizados por la izquierda contrarios a las viviendas de uso turístico y al turismo masivo se han manifestado en grandes ciudades de Andalucía como Sevilla, Cádiz, Granada o Málaga, siendo ésta la más multitudinaria de todas las protestas. En la mayor parte de estas manifestaciones los miles de ciudadanos que se han movilizado lo hacen por el encarecimiento de la vivienda en estas ciudades mientras aumentan los pisos turísticos.

La izquierda regional, encabezada por las formaciones de extrema izquierda Por Andalucía y Adelante Andalucía, y que el PSOE apoya quiere implantar, además, una tasa turística y demandan a la Junta de Andalucía mayor regulación del sector, uno de los motores económicos de la región. Un ejemplo para estos partidos es la normativa que ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona del socialista Jaume Collboni que eliminará todas las viviendas turísticas de la Ciudad Condal en 2029. Además, desde el Gobierno de Pedro Sánchez se quiere estrangular aún más la vivienda turística con la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

La Junta de Andalucía, a través del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha trasladado su opinión sobre este fenómeno que en muchos casos está derivando en críticas contra la turistificación de algunas de las ciudades más emblemáticas de la región y hasta en turismofobia por parte de alguno de los habitantes de las mismas. Sanz ha dicho en una rueda de prensa que "se debe ser sensibles a todas las posiciones que hay, respetarlas, pero también se debe ser prudentes porque estamos hablando de una actividad económica fundamental de la que vive de manera muy importante Andalucía". En este sentido, el consejero andaluz ha advertido que "una cosa es avanzar en la apuesta por el turismo sostenible y otra es la turismofobia. Creo que ese no es el camino".

Antonio Sanz ha defendido que "cada vez hay más lugares de Andalucía que se benefician del turismo y solo este verano la previsión es que se puedan crear cerca de 500.000 puestos de trabajo y el impacto económico sea de unos 8.000 millones de euros". Por esa razón, ha destacado que "la potencia del turismo tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla y evidentemente tenemos que hacer una apuesta, Andalucía trabaja para que el turismo sea una actividad sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental y creo que estamos consiguiendo resultados positivos".

"Andalucía no es un destino saturado"

El turismo en Andalucía es uno de los principales motores económicos y su evolución para el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa es "muy importante". En este sentido, Sanz ha dicho que "está mejor que nunca" y pide "prudencia" para que "no vayamos a ir más lejos y, precisamente, dar paso atrás". Sobre los pisos turísticos ha dicho que la Junta ha dado a los ayuntamientos "un instrumento" que es el reconocimiento de la competencia de los mismos para frenarlos. Una medida que Cádiz, Sevilla o Granada ya están aplicando.

Sin embargo, Antonio Sanz no cree que haya una masificación turística en la región. Ha asegurado que "Andalucía no es un destino saturado, tenemos casos que sí lo es, no en Andalucía, fuera y esos movimientos fuera de Andalucía, lógicamente, estén defendiendo sus intereses, pero es que Andalucía hoy no es un destino saturado". Ha puesto de ejemplo a la ciudad de Venecia y ha dicho que "recibe el mismo número de visitantes en un año que toda Andalucía, pero es que las características no son las mismas". "En Andalucía solo se dan determinadas tensiones en algunas ciudades, pero en absoluto estamos hablando de destino saturado", ha explicado. La apuesta de la Junta de Andalucía para el sector es una mayor calidad y cree que "se debe trabajar por proteger una fuente económica fundamental y de creación de empleo en Andalucía". Por ese motivo Antonio Sanz pide "prevención" porque la región "no está saturada como para llegar a determinadas conclusiones o propuestas que en algún otro sitio o países será necesario, pero en Andalucía aún no lo es".