La última maniobra del sevillano que cambió de sexo tras ser denunciado por violencia de género: "Se ríe de todos"

El sevillano que cambió de sexo tras ser denunciado por violencia de género contra su expareja trata ahora de inculparla a ella de una agresión de la que, sin embargo, no ha podido aportar pruebas. Segun su versión, los hechos se habrían producido el pasado 9 de julio durante una discusión en el edificio donde ella vive, pero, tras comparecer en el Juzgado de Instrucción Número 14, el hombre no ha sabido aclarar lo sucedido, ni tampoco ha aportado el supuesto parte de lesiones.

Cuando el juez le ha reprochado que dicho documento no había sido incorporado al proceso, Candy -como se hace llamar tras acogerse a la nueva Ley Trans-, ha cambiado de opinión. "Me he equivocado de denuncia y vengo hoy por un delito de odio", ha respondido, apelando a frases como "maricón de mierda" o "puta guarra" que, según su relato, le habría proferido su ex. El magistrado, sin embartgo, ha frenado en seco sus intenciones: tras advertirle de que no tiene potestad alguna para dictar a la sala el motivo del juicio, ha optado por suspender la vista a la espera de que su abogado aporte el supuesto parte de lesiones.

"Es totalmente increíble", ha lamentado su víctima tras alertar, una vez más, de que su expareja "se burla de la Justicia" y "se ríe de todos" para no entrar en prisión. "Nosotros tenemos claro que esto es a todas luces un fraude. Para empezar, porque su única intención es cambiar el rol de maltratador a víctima y porque este supuesto parte tendría fecha del día después de la supuesta agresión, cuando lo lógico es que tú vayas al médico en el momento en que ocurren los hechos -explica en declaraciones a Libertad Digital su abogado, José Antonio Sires-. Pero es que, además, vamos a sostener que las lesiones corresponden a una pelea que esa noche tuvo con su actual pareja y que la han querido encajar de esta manera".

Un largo historial de malos tratos

A la espera de que la Justicia tome una decisión, lo que es un hecho es que el historial de Candy está plagado de denuncias por violencia de género -delito por el que ya estuvo en prisión- y que su único objetivo en estos momentos es no volver a pisar la cárcel. Tal y como ha detallado Sires, la mujer rompió de manera definitiva la relación sentimental con el padre de sus hijos hace cinco años debido a los malos tratos tanto psicológicos como físicos que sufrió durante una década, hechos que fueron denunciados en numerosas ocasiones en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Por aquel entonces, él ya había estado 18 meses en prisión por maltratar a otra pareja.

En 2014 le fueron concedidas varias órdenes de protección que, sin embargo, el agresor quebrantó en numerosas ocasiones, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. Tras varios recursos, todos ellos desestimados, el 11 de septiembre de 2023, un juzgado de lo Penal de Sevilla ordenó su ingreso inmediato en prisión.

Para sorpresa de su exmujer, un mes antes se había hecho efectivo su cambio de sexo en el Registro, con lo que Candy busca ahora librarse de que la última denuncia por malos tratos se dirima en un juzgado de Violencia de Género. "Es un indubitado fraude de ley", al considerar que el cambio de sexo registral del agresor, que cuenta con antecedentes penales en materia de violencia de género, busca ser enjuiciado por un tribunal penal y no por uno especifico de Violencia de género.

Mientras tanto, la defensa del agresor ha presentado, además, una petición de indulto frente al ingreso en prisión que aún tiene pendiente por los hechos sentenciados en 2023. De esta forma, la víctima sigue alargando su calvario, según Sires, al tiempo que continúa siendo objeto de nuevas amenazas y agresiones. Candy, sin embargo, niega la mayor y asegura que su cambio de sexo no es un fraude, sino que responde al cambio que se produjo en él tras pasar por la cárcel, donde dice haber mantenido relaciones con otros hombres.